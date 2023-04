NBA／今夏投身自由市場 佛西維奇：公牛有我的優先簽約權

遭到熱火隊淘汰後,公牛隊不僅提前放了暑假,還須面對多名球員的續約問題。不過,主戰中鋒佛西維奇(Nikola Vucevic)表示,球隊擁有他的優先續約權。

雖然NBA生涯自76人隊開始,佛西維奇卻是在被交易至魔術隊後開始發光發熱,在九季裡面貢獻場均17.6分、2.8助攻、10.8籃板。2020-21賽季中段,公牛為了衝刺戰績,決定將佛西維奇交易至陣中,他也幫助球隊在隔年重回久違的季後賽。

這個休賽季,佛西維奇原先與魔術簽下的四年合約即到期,這將使他成為完全自由球員。過去談論到這個話題時,他曾說:「我在這裡感覺很好,如果球隊想要繼續合作,我們可以達成協議。但同樣地,作為一名自由球員,我也有機會尋找其他東西。」

而在確定球隊無緣季後賽後,佛西維奇於受訪時,再度表達類似看法,「公牛擁有優先權,我想要回來,但這取決於管理層,我對於在自由市場試水溫抱持開放態度。」並補充:「自由市場不只關乎金錢,尤其是在我生涯這個階段。我和球隊的適性、贏球機會、家人,都是考量點。」

公牛這個夏天將有8位球員進入自由市場,即使有約在身的拉文(Zach LaVine),其動向也備受矚目;公牛未來方向如何,也將影響佛西維奇是否會重返芝加哥。

