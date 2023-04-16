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NBA／今夏投身自由市場 佛西維奇：公牛有我的優先簽約權

聯合新聞網／ 綜合報導
佛西維奇或許已完成在公牛的最後一場比賽。 美聯社
佛西維奇或許已完成在公牛的最後一場比賽。 美聯社

遭到熱火隊淘汰後，公牛隊不僅提前放了暑假，還須面對多名球員的續約問題。不過，主戰中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）表示，球隊擁有他的優先續約權。

雖然NBA生涯自76人隊開始，佛西維奇卻是在被交易至魔術隊後開始發光發熱，在九季裡面貢獻場均17.6分、2.8助攻、10.8籃板。2020-21賽季中段，公牛為了衝刺戰績，決定將佛西維奇交易至陣中，他也幫助球隊在隔年重回久違的季後賽。

這個休賽季，佛西維奇原先與魔術簽下的四年合約即到期，這將使他成為完全自由球員。過去談論到這個話題時，他曾說：「我在這裡感覺很好，如果球隊想要繼續合作，我們可以達成協議。但同樣地，作為一名自由球員，我也有機會尋找其他東西。」

而在確定球隊無緣季後賽後，佛西維奇於受訪時，再度表達類似看法，「公牛擁有優先權，我想要回來，但這取決於管理層，我對於在自由市場試水溫抱持開放態度。」並補充：「自由市場不只關乎金錢，尤其是在我生涯這個階段。我和球隊的適性、贏球機會、家人，都是考量點。」

公牛這個夏天將有8位球員進入自由市場，即使有約在身的拉文（Zach LaVine），其動向也備受矚目；公牛未來方向如何，也將影響佛西維奇是否會重返芝加哥。

公牛

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