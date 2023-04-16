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NBA／76人三分球創紀錄轟垮籃網 哈登：很棒的勝利

中央社／ 綜合外電報導
安比德獲全隊最高26分。 美聯社
安比德獲全隊最高26分。 美聯社

NBA季後賽東區第一輪，費城76人隊今天以121比101輕取布魯克林籃網隊，76人的安比德（Joel Embiid）攻下26分，哈登（James Harden）拿23分，帶領球隊在本系列賽取得1比0領先。

法新社報導，擁有主場優勢的76人隊，例行賽三分球命中率高居聯盟第一，本場76人三分球43投21中，不但寫下球隊季後賽三分球紀錄，也在7戰4勝制的系列賽中以1勝領先，兩隊將於17日再戰。

「對我們來說是一場很棒的勝利，」哈登表示，「我們會看比賽影片，對我們來說，第2場比賽將是系列賽中最艱難的一場。我們已準備好。」

76人當家中鋒安比德是NBA本季例行賽得分王，場均可以拿下33.1分。他在比賽中遭籃網包夾防守，但有效地將隊友帶到得分位置。

來自喀麥隆的安比德，全場15投7中，但罰球11投全進，並有5個籃板、3次助攻，2次封阻與1次抄截。

76人談笑用兵，幾乎人人都有發揮，哈里斯（Tobias Harris）進帳21分4籃板4助攻的表現，馬克西（Tyrese Maxey）13分6籃板3助攻3抄截，塔克（PJ Tucker）6分7籃板5抄截。

籃網隊的布里吉斯（Mikal Bridges）得到兩隊全場最高的30分，但下半場只貢獻了7分。

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