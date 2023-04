NBA／杜蘭特加盟重燃奪冠機會 保羅：沒人比我更想拿冠軍

綽號「Point God」的保羅(Chris Paul),生涯榮譽僅剩最重要的總冠軍尚未達成,今年再次迎來希望的他,也不諱言地表示對冠軍的渴望。

雖然生涯幾乎從未缺席季後賽,保羅卻總是未能走完最後一哩路。黃蜂隊(現鵜鶘)時期,他被馬刺、湖人隊等西區列強擋下;「空接之城」快艇時期,球隊因各種因素,戰績總是雷聲大雨點小;前往休士頓與哈登(James Harden)聯手時,也還是敗在有杜蘭特(Kevin Durant)的勇士隊面前。

加入太陽隊首年,是保羅至今最接近冠軍的一次。當年,他與布克(Devin Booker)拿下西區冠軍、首次踏上總冠軍賽地板,卻在取得2:0領先情況下被公鹿隊逆轉,痛失冠軍。雖然在去年拿下西區第一後,意外地在第二輪出局,但太陽今年季中迎來最強外援杜蘭特,使得保羅的冠軍夢再次迎來曙光。

對於球隊在今年的奪冠希望,保羅受訪時表示,「我很感激,沒人比我更想要冠軍,我有許多認識很久、關係很親近的球員在身邊,所以我心存感謝。我會繼續前進,這是我的心態。」

太陽將在週一開啟今年季後賽旅程,這或許將是保羅戴上冠軍戒指最好,也是最後機會。

Kevin Durant’s addition to the Suns certainly boosts Chris Paul’s chances to win an NBA championship.



