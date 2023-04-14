NBA／杜蘭特加盟重燃奪冠機會 保羅：沒人比我更想拿冠軍

綽號「Point God」的保羅（Chris Paul），生涯榮譽僅剩最重要的總冠軍尚未達成，今年再次迎來希望的他，也不諱言地表示對冠軍的渴望。

雖然生涯幾乎從未缺席季後賽，保羅卻總是未能走完最後一哩路。黃蜂隊（現鵜鶘）時期，他被馬刺、湖人隊等西區列強擋下；「空接之城」快艇時期，球隊因各種因素，戰績總是雷聲大雨點小；前往休士頓與哈登（James Harden）聯手時，也還是敗在有杜蘭特（Kevin Durant）的勇士隊面前。

加入太陽隊首年，是保羅至今最接近冠軍的一次。當年，他與布克（Devin Booker）拿下西區冠軍、首次踏上總冠軍賽地板，卻在取得2：0領先情況下被公鹿隊逆轉，痛失冠軍。雖然在去年拿下西區第一後，意外地在第二輪出局，但太陽今年季中迎來最強外援杜蘭特，使得保羅的冠軍夢再次迎來曙光。

對於球隊在今年的奪冠希望，保羅受訪時表示，「我很感激，沒人比我更想要冠軍，我有許多認識很久、關係很親近的球員在身邊，所以我心存感謝。我會繼續前進，這是我的心態。」

太陽將在週一開啟今年季後賽旅程，這或許將是保羅戴上冠軍戒指最好，也是最後機會。

Kevin Durant’s addition to the Suns certainly boosts Chris Paul’s chances to win an NBA championship.



Ring season for CP3 or nah? 🤔 pic.twitter.com/bl7GhxGENG — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 14, 2023

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