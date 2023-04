NBA／老將會製造混亂嗎？ 勇士波爾高EQ回覆網讚爆

雖然最終仍順利挺進季後賽,但勇士隊開季曾因格林(Draymond Green)打人事件烏煙瘴氣,而當事人波爾(Jordan Poole)日前在記者會上的表現,也讓人懷疑他仍未釋懷。

開季前的訓練營衛冕軍勇士出現茶壺風暴,格林與波爾在訓練中起了口角,最後更動手向小老弟揮拳。雖然事件在格林道歉並遭到禁賽、波爾也與球隊簽下大約後逐漸平息,但外界仍不時猜測雙方是否還有心結。

日前一名記者向波爾提問:「你覺得老將多大程度地造成了混亂?」後者不假思索地回應:「在場上嗎?」外媒認為,波爾這樣問,是為了要確定語境,以決定是否要回答「球場下」格林與自己的糾紛。

不過,當《ESPN》在推特上發布這段採訪時,雖然也有外國網友貼上格林毆打波爾的影片,卻也有球迷留言反駁:「波爾幾乎在每個採訪中,都會像這樣二次確認,以確保自己沒有回答錯問題,他基本上對每個人都口出良言。」

不論兩者是否仍存疙瘩,勇士球員們勢必需要團結一心,才能在將來的季後賽上擊敗國王隊、延續球隊衛冕之路。

Reporter: "How much do you think the veterans created a sense of chaos?"



Poole: "On the court?" pic.twitter.com/k5PbVSbSQs