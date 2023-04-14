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NBA／老將會製造混亂嗎？ 勇士波爾高EQ回覆網讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾(中)和格林(右)曾在季前發生糾紛。 路透社
波爾(中)和格林(右)曾在季前發生糾紛。 路透社

雖然最終仍順利挺進季後賽，但勇士隊開季曾因格林（Draymond Green）打人事件烏煙瘴氣，而當事人波爾（Jordan Poole）日前在記者會上的表現，也讓人懷疑他仍未釋懷。

開季前的訓練營衛冕軍勇士出現茶壺風暴，格林與波爾在訓練中起了口角，最後更動手向小老弟揮拳。雖然事件在格林道歉並遭到禁賽、波爾也與球隊簽下大約後逐漸平息，但外界仍不時猜測雙方是否還有心結。

日前一名記者向波爾提問：「你覺得老將多大程度地造成了混亂？」後者不假思索地回應：「在場上嗎？」外媒認為，波爾這樣問，是為了要確定語境，以決定是否要回答「球場下」格林與自己的糾紛。

不過，當《ESPN》在推特上發布這段採訪時，雖然也有外國網友貼上格林毆打波爾的影片，卻也有球迷留言反駁：「波爾幾乎在每個採訪中，都會像這樣二次確認，以確保自己沒有回答錯問題，他基本上對每個人都口出良言。」

不論兩者是否仍存疙瘩，勇士球員們勢必需要團結一心，才能在將來的季後賽上擊敗國王隊、延續球隊衛冕之路。

勇士 波爾 格林

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