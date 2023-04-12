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NBA／身體無恙但心態卡關 威廉森解除心魔才會回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
威廉森透露身體已沒大礙，但「心魔」還沒突破。 美聯社
威廉森透露身體已沒大礙，但「心魔」還沒突破。 美聯社

鵜鶘隊明天將迎接附加賽，球星威廉森（Zion Williamson）卻沒能參與，今天他透露身體已沒大礙，但「心魔」還沒突破，等到感覺「威廉森回來了」的時刻才會重回賽場。

威廉森是1月3日碰76人隊時傷到右大腿後肌，球團隔天宣布3周後會再評估威廉森傷勢，但超過3個月的現在，威廉森仍沒回到球場。附加賽前受訪的他坦言，感覺十分失望，「不騙你，真的很沮喪，不能打球感覺糟透了，但事情會漸入佳境。」

例行賽只出賽29場的威廉森透露，身體狀況其實沒問題，現在「卡關」是心理狀態，且這也沒有具體的標準或數值可參考，威廉森回應，當能回到過去自己的樣子、知道上場對球隊有很大影響，就會是歸期。

到底是怎麼樣的心理障礙困擾威廉森？他解釋說，他不想在場上出現任何猶豫，導致球隊有負面影響。

「這有點像心理戰，因為當我2月傷到舊傷，真的很艱難，所以當我做一些動作就會猶豫。」威廉森提到，猶豫的情形時有時無，自己能了解即將到來比賽的重要性，不想因個人的狀態對球隊造成不好影響。

鵜鶘例行賽排西區第9，想搭上晉級末班車附加賽必須連贏2場，威廉已經確定2場附加賽都不會上陣，若是球隊挺進季後賽是否會在首輪碰頭號種子金塊隊時復出？他回說：「如果我感覺像是威廉森，我就會上場。」他也提到，準備好再回歸是自己和球團的共同決定。

Zion Williamson 鵜鶘

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