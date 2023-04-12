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NBA／最重要的暑假作業 獨行俠總管樂觀能簽回厄文

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文這個休賽季最多能與獨行俠簽下5年2.72億美元合約。 法新社
厄文這個休賽季最多能與獨行俠簽下5年2.72億美元合約。 法新社

在結束令人失望的賽季後，獨行俠首先要面對的問題，當屬帶回厄文（Kyrie Irving），而根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，總管哈里森（Nico Harrison）對這項暑假作業相當有自信。

在交易大限前，獨行俠之所以能用相對低廉的籌碼，將厄文從布魯克林帶到達拉斯，除了他難以捉摸的個性外，另一項原因就是他會在這個休賽季成為完全自由球員，讓球隊有無法簽回、付出資產化為空氣的風險。

為了最大化自身利益，厄文並沒有接受獨行俠所提最長僅有兩年的延長合約，賽季中也明確表示自己不會回答有關自由市場的問題，以避免任何毫無根據、令人分心的謠言。此外，厄文在獨行俠例行賽最終戰後也未現身記者會，再一次迴避續約議題。

不過唐西奇（Luka Doncic）日前曾表示希望厄文留下，相信兩人只要有時間就能有良好的化學效應，總管莫里森則信心十足地說：「我認為厄文來到這之後，對這裡的感受、球迷的回應、以及在這能自在做自己，讓我很樂觀能留下他。」

獨行俠在交易暗中送走丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）等球員，導致球隊近年成功體系崩壞，豪賭一把後無緣季後賽，因此勢必得在夏天簽回厄文，才時止損、防止球隊狀況更加惡化。

獨行俠 厄文 唐西奇

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