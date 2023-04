NBA／最重要的暑假作業 獨行俠總管樂觀能簽回厄文

在結束令人失望的賽季後,獨行俠首先要面對的問題,當屬帶回厄文(Kyrie Irving),而根據《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)報導,總管哈里森(Nico Harrison)對這項暑假作業相當有自信。

在交易大限前,獨行俠之所以能用相對低廉的籌碼,將厄文從布魯克林帶到達拉斯,除了他難以捉摸的個性外,另一項原因就是他會在這個休賽季成為完全自由球員,讓球隊有無法簽回、付出資產化為空氣的風險。

為了最大化自身利益,厄文並沒有接受獨行俠所提最長僅有兩年的延長合約,賽季中也明確表示自己不會回答有關自由市場的問題,以避免任何毫無根據、令人分心的謠言。此外,厄文在獨行俠例行賽最終戰後也未現身記者會,再一次迴避續約議題。

不過唐西奇(Luka Doncic)日前曾表示希望厄文留下,相信兩人只要有時間就能有良好的化學效應,總管莫里森則信心十足地說:「我認為厄文來到這之後,對這裡的感受、球迷的回應、以及在這能自在做自己,讓我很樂觀能留下他。」

獨行俠在交易暗中送走丁威迪(Spencer Dinwiddie)、芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)等球員,導致球隊近年成功體系崩壞,豪賭一把後無緣季後賽,因此勢必得在夏天簽回厄文,才時止損、防止球隊狀況更加惡化。

REPORT: The Mavericks are ‘optimistic’ they’ll re-sign Kyrie Irving in free agency, per @espn_macmahon.



Irving is eligible to sign a 5-year, $272M deal with Dallas. pic.twitter.com/WmL4QVQ37T