NBA／戰績多年不上不下 巫師新秀：溝通問題根深蒂固

本季繳出35勝47負、東區第12名的成績後,巫師隊又一次與季後賽無緣,多年的不上不下也讓二年級生基斯佩特(Corey Kispert)誠實地點出球隊問題。

自上位當家球星沃爾(John Wall)因傷報銷並離隊後,巫師便陷入了泥沼,近五季以來只有衛斯特布魯克(Russell Westbrook)在陣的2020-21賽季曾闖入首輪,且該季勝率也不滿五成。就算這兩個賽季有比爾(Bradley Beal)、波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)、庫茲瑪(Kyle Kuzma)三位場均超過20分的球員,戰績也未有起色。

對於球隊的掙扎,基斯佩特不諱言地表示,原因來自於缺少溝通,「要一直做對的事情相當困難,辛苦的對話以及問責、在溝通中又讓人不舒服,這些事情很難一再地做到。」他接著補充:「把事情放著不管簡單多了。當你的隊伍充滿著只想贏,不怕心理受傷的傢伙時,球隊才能發生一些特別的事。」

基斯佩特也說道,這問題已經盤根錯節,因此需要時間才能處理,「我認為這很早就發生了,我們無法解決是因為它已經在這幾年根深蒂固。這是混合起來的責任,從球員到球員、教練到球員、球員到教練。」

自前年加入聯盟後,基斯佩特持續成長,在本季以超過四成的三分命中率砍下場均11.1分,但球隊勢必得解決內部問題,戰績才能跟著他的個人成績一同上升。

Corey Kispert poignant on the Wizards lack of accountability and identity 💯



"Tough conversations and accountability and being uncomfortable in conversations is a hard thing to do over and over and over again. It’s a much easier thing to just let things slide." pic.twitter.com/xbk5A3AeUq