NBA／戰績多年不上不下 巫師新秀：溝通問題根深蒂固

本季繳出35勝47負、東區第12名的成績後，巫師隊又一次與季後賽無緣，多年的不上不下也讓二年級生基斯佩特（Corey Kispert）誠實地點出球隊問題。

自上位當家球星沃爾（John Wall）因傷報銷並離隊後，巫師便陷入了泥沼，近五季以來只有衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在陣的2020-21賽季曾闖入首輪，且該季勝率也不滿五成。就算這兩個賽季有比爾（Bradley Beal）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）三位場均超過20分的球員，戰績也未有起色。

對於球隊的掙扎，基斯佩特不諱言地表示，原因來自於缺少溝通，「要一直做對的事情相當困難，辛苦的對話以及問責、在溝通中又讓人不舒服，這些事情很難一再地做到。」他接著補充：「把事情放著不管簡單多了。當你的隊伍充滿著只想贏，不怕心理受傷的傢伙時，球隊才能發生一些特別的事。」

基斯佩特也說道，這問題已經盤根錯節，因此需要時間才能處理，「我認為這很早就發生了，我們無法解決是因為它已經在這幾年根深蒂固。這是混合起來的責任，從球員到球員、教練到球員、球員到教練。」

自前年加入聯盟後，基斯佩特持續成長，在本季以超過四成的三分命中率砍下場均11.1分，但球隊勢必得解決內部問題，戰績才能跟著他的個人成績一同上升。

Corey Kispert poignant on the Wizards lack of accountability and identity 💯



"Tough conversations and accountability and being uncomfortable in conversations is a hard thing to do over and over and over again. It’s a much easier thing to just let things slide." pic.twitter.com/xbk5A3AeUq — Hoop District (@Hoop_District) April 11, 2023

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