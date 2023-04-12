NBA／AD無謂犯規險釀禍 湖人延長賽險勝灰狼取第7種子

西區附加賽正式展開，湖人和灰狼爭奪第七種子，儘管灰狼陷入內鬨及傷兵雙重打擊，仍展現強大競爭力，康利（Mike Conley）命中關鍵3罰，將比賽拖入延長賽，不過灰狼延長賽持續打鐵，讓湖人最終以108：102收下勝利，搶下第7種子，將在首輪對決灰熊隊。灰狼則在後天面對鵜鶘VS雷霆的勝者，爭奪最後一張西區季後賽門票。

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）因向隊友揮拳，遭球隊禁賽1場，灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）重回老本行，扛起對位戴維斯（Anthony Davis）重擔。戴維斯在禁區首開紀錄，不過唐斯回敬兩顆三分球，點燃球隊氣勢，首節打完6分領先。第二節末段灰狼打出14：2的攻勢，半場打完灰狼60：49湖人。

第三節灰狼一度取得15分領先，不過湖人逐漸找回狀態，將分差縮小到7分進入末節。灰狼在末節前段頻頻犯規，唐斯領到第5犯暫時退場，湖人趁勢追到3分差。唐斯隨後回到場上，雙方陷入打鐵大戰，灰狼5分多鐘一分未得，詹姆斯（LeBron James）則在比賽最後2分鐘投進追平三分球。

LEBRON JAMES TO DENNIS SCHRODER FOR THE LEAD 🔥



98-95 Lakers with 1.4 seconds remaining!



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兩隊最後關頭接連發生離譜失誤，湖人最後一攻交給詹姆斯操刀，切入傳球給底角的施羅德（Dennis Schroder），成功命中超前三分球，以98：95領先，比賽時間剩1.4秒。

DENNIS SCHRODER CLUTCH. 🔥🔥🔥



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原以為湖人勝券在握，但戴維斯卻對康利三分出手犯規，康利大心臟3罰全進，比賽進入延長賽。

🚨 MIKE CONLEY FORCES OT FROM THE LINE! 🚨



He's got 23 points... none bigger than these three CLUTCH free throws!



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灰狼延長賽持續得不了分，湖人最後17秒領先3分時，又發生傳球失誤，不過灰狼前鋒普林斯（Taurean Prince）沒把握機會，湖人把握罰球，收下最終勝利。

詹姆斯全場拿下30分10籃板，戴維斯24分15籃板，施羅德21分。灰狼的部分，唐斯24分11籃板，康利23分，安德森（Kyle Anderson）12分13助攻。

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