NBA／又一茶壺風暴？ 老鷹楊恩比賽中怒嗆助教

近期NBA球隊內鬥頻傳,除了日前戈貝爾(Rudy Gobert)出拳攻擊安德森(Kyle Anderson)外,老鷹隊球星楊恩(Trae Young)也在今日與助教起糾紛。

老鷹雖然在第一節便取得九分領先,楊恩卻在走向板凳席時,與助教賈邁爾(Jamelle McMillan)發生爭吵,即便後者隨即不予理會,楊恩卻持續回頭叫喊,直到被隊友波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)拉開為止。

值得一提的是,賈邁爾為老鷹前任總教練麥克米倫(Nate McMillan)之子,雖然曾經與楊恩一同帶領球隊殺入東區總決賽,麥克米倫近年卻和楊恩傳出矛盾,最終導致他在季中被炒,如今楊恩又與賈邁爾槓上,也讓他與麥克米倫家族之間又添一筆淵源。

昨日傳出老鷹不再將楊恩視為不可交易資產,再加上今日與助教衝突,使得他和球隊之間的關係備受質疑。儘管楊恩在稍早帶著球隊戰勝熱火隊、挺進季後賽,這位球隊王牌未來是否會續留亞特蘭大,仍充滿變數。

獲得第七種子身分的老鷹,將在季後賽對上第二名的塞爾蒂克隊,這對球隊及楊恩來說,都是嚴峻的考驗。

