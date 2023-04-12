NBA／又一茶壺風暴？ 老鷹楊恩比賽中怒嗆助教

近期NBA球隊內鬥頻傳，除了日前戈貝爾（Rudy Gobert）出拳攻擊安德森（Kyle Anderson）外，老鷹隊球星楊恩（Trae Young）也在今日與助教起糾紛。

老鷹雖然在第一節便取得九分領先，楊恩卻在走向板凳席時，與助教賈邁爾（Jamelle McMillan）發生爭吵，即便後者隨即不予理會，楊恩卻持續回頭叫喊，直到被隊友波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）拉開為止。

值得一提的是，賈邁爾為老鷹前任總教練麥克米倫（Nate McMillan）之子，雖然曾經與楊恩一同帶領球隊殺入東區總決賽，麥克米倫近年卻和楊恩傳出矛盾，最終導致他在季中被炒，如今楊恩又與賈邁爾槓上，也讓他與麥克米倫家族之間又添一筆淵源。

昨日傳出老鷹不再將楊恩視為不可交易資產，再加上今日與助教衝突，使得他和球隊之間的關係備受質疑。儘管楊恩在稍早帶著球隊戰勝熱火隊、挺進季後賽，這位球隊王牌未來是否會續留亞特蘭大，仍充滿變數。

獲得第七種子身分的老鷹，將在季後賽對上第二名的塞爾蒂克隊，這對球隊及楊恩來說，都是嚴峻的考驗。

Trae Young had some words for Jamelle McMillan at the end of the first quarter 👀



Jamelle is the son of former Hawks head coach Nate McMillan.pic.twitter.com/vDZgCgecmE — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 12, 2023

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