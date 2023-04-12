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NBA／才自稱是聯盟第三強中鋒 卡森斯轉戰波多黎各職籃

聯合新聞網／ 綜合報導
卡森斯轉戰波多黎各職籃。 美聯社
卡森斯轉戰波多黎各職籃。 美聯社

前聯盟頂尖長人卡森斯（DeMarcus Cousins）先前才自稱「NBA第三強中鋒」，沒想到昨晚傳出將轉戰波多黎各職籃（BSN），加盟大都會隊（Guaynabo Mets）。

據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，32歲的卡森斯將為大都會隊效力，希望下季可重返NBA。

該球隊發布聲明指出，「卡森斯是這世代最好的籃球員之一，從天賦層面來看，他將成為BSN有史以來最好的球員。他的投射與拉開場上空間能力會很適合球隊。」

BSN近年網羅多名前NBA球員，包括2屆阻攻王懷塞德（Hassan Whiteside）、2010年新人王伊凡斯（Tyreke Evans）、長人孟洛（Greg Monroe）。

DeMarcus Cousins

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