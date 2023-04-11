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NBA／出拳「過來人」力挺戈貝爾！格林：他贏得我的尊重
灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）昨天出拳攻擊安德森（Kyle Anderson），被球隊禁賽1場，將不會出戰對陣湖人的附加賽。向來喜歡評論時事的勇士前鋒格林也發表「過來人」的看法。
格林（Draymond Green）曾在去年出拳毆打波爾（Jordan Poole），遭各界撻伐，戈貝爾當時也在個人推特表示：「沒安全感的人總是特別大聲。」格林昨天則在個人推特寫道同樣的話，暗酸戈貝爾。
格林今天在個人Podcast節目加碼評論此事，他卻力挺戈貝爾，「安德森在激烈的比賽說出羞辱人的話，就該知道接下來會發生的事。」
「戈貝爾贏得我的尊重，他捍衛了自己。然而這沒有用，在那樣的狀況下動手，沒有任何幫助，但我了解他當時在想什麼」格林說道。
戈貝爾的缺陣對湖人隊來說將是一大利多，對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）強調，「這不關湖人的事，我們會保持專注。」
Insecurity is always loud…— Draymond Green (@Money23Green) 2023年4月9日
2023NBA季後賽賽程與戰績
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