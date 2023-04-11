NBA／首次和杜蘭特在季後賽對決 衛少：我很興奮

快艇隊將在季後賽首輪和太陽隊碰頭，這是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和杜蘭特（Kevin Durant）首度在季後賽對決，衛斯特布魯克受訪時坦言相當興奮。

杜蘭特過去和衛斯特布魯克在雷霆搭檔多年，幾乎年年闖入季後賽，可惜始終和冠軍無緣。2015-16年賽季雷霆隊一度3：1領先勇士隊，最終遭逆轉，錯失冠軍良機。沒想到杜蘭特季後選擇離隊，並加盟勇士，兩人關係因此生變。

被問到即將和杜蘭特在季後賽對決，衛斯特布魯克表示：「對我來說重返季後賽很重要，我會在接下來幾天弄清所有事，能在高水準的賽場上競爭，我很興奮。我們好像真的沒在季後賽對決過，我不記得了。」

快艇與太陽曾在2020-2021年西區決賽碰頭，當時快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）缺陣，由喬治（Paul George）獨自帶隊，雙方在比賽中肢體碰撞相當頻繁，最終由太陽搶下系列賽勝利。如今快艇狀況完全相反，喬治可能因傷缺席整個系列賽，太陽的前場陣容也與當時也大不相同。

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