NBA／勇士國王主客場路程90分鐘 柯瑞：很快就能回家睡覺

衛冕軍勇士季後賽首輪將面對國王隊，這是兩隊首度在季後賽碰頭。儘管勇士沒有主場優勢，但兩隊主場距離接近，只需搭巴士90分鐘就能到達，讓柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）都相當興奮。

勇士和國王首度在季後賽對決，對此湯普森表示，「我知道這將非常特別。國王球迷會很興奮，因為他們有段時間沒進季後賽。」他也盛讚國王隊：「他們贏下分區，有偉大的教練團和球員，所以我們會尊重他們，並盡自己最大的努力。」

勇士本季在客場11勝30敗，全聯盟倒數第4。本季拿下西區第6種子，面對西區第3的國王無主場優勢，不過兩隊球場距離僅有140公里，搭90分鐘巴士就能到。對此湯普森開玩笑表示想搭船到國王主場，「我們太常坐飛機了，搭船也很棒，但坐巴士能重溫高中和大學時光。」

柯瑞也認為有幫助，「搭90分鐘巴士就能來回主客場做準備。第二戰客場結束後，可以很快回到家裡床上，真是太好了。」