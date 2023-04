NBA／下季「情歸何處」？ 庫茲瑪：金錢不是重點

巫師隊前鋒庫茲瑪(Kyle Kuzma)有機會在這個夏天成為自由球員,屆時,球隊勢必要得出高薪才能留下他。不過,庫茲瑪日前在受訪時表示,錢不是他的首要考量。

庫茲瑪仍在湖人隊時,自詹姆斯(Lebron James)、戴維斯(Anthony Davis)到來後便從得分主力轉為角色球員,場均得分從16~18分下降至連續兩季接近13分。但庫茲瑪在被交易至巫師後,重拾並加強了火力,本季獲得生涯新高的場均21.2分

雖然庫茲瑪當時與湖人所簽為三年約,在下個賽季才會到期,但由於其中附帶本季球員選擇權,因此可預料,這季繳出生涯年的庫茲瑪將跳出合約、尋求一份更高薪資。然而,因為巫師隊上已有波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)、比爾(Bradley Beal)兩張頂薪合約,也讓外界猜測球團是否還有餘裕續留價值不低的庫茲瑪。

對於自己的未來動向,庫茲瑪透露,他與球隊的未來比金錢更加重要,「我試圖要做自己、一年比一年更好。這與錢無關,不管在這或任何地方,我都能拿到薪水,重要的是我是否可以每天鍛鍊、成為最好的自己;我是否可以帶領隊友、讓他們變得更好,當你想成功時,這些事才最重要。」

儘管號稱有波爾辛吉斯、比爾、庫茲瑪組成的「三巨頭」,巫師本季戰績卻持續不振,目前戰績35勝46負排名東區第11,本季已與附加賽無緣,這或許也將影響庫茲瑪留隊可能性。

