NBA／下季「情歸何處」？ 庫茲瑪：金錢不是重點

巫師隊前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）有機會在這個夏天成為自由球員，屆時，球隊勢必要得出高薪才能留下他。不過，庫茲瑪日前在受訪時表示，錢不是他的首要考量。

庫茲瑪仍在湖人隊時，自詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）到來後便從得分主力轉為角色球員，場均得分從16~18分下降至連續兩季接近13分。但庫茲瑪在被交易至巫師後，重拾並加強了火力，本季獲得生涯新高的場均21.2分

雖然庫茲瑪當時與湖人所簽為三年約，在下個賽季才會到期，但由於其中附帶本季球員選擇權，因此可預料，這季繳出生涯年的庫茲瑪將跳出合約、尋求一份更高薪資。然而，因為巫師隊上已有波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、比爾（Bradley Beal）兩張頂薪合約，也讓外界猜測球團是否還有餘裕續留價值不低的庫茲瑪。

對於自己的未來動向，庫茲瑪透露，他與球隊的未來比金錢更加重要，「我試圖要做自己、一年比一年更好。這與錢無關，不管在這或任何地方，我都能拿到薪水，重要的是我是否可以每天鍛鍊、成為最好的自己；我是否可以帶領隊友、讓他們變得更好，當你想成功時，這些事才最重要。」

儘管號稱有波爾辛吉斯、比爾、庫茲瑪組成的「三巨頭」，巫師本季戰績卻持續不振，目前戰績35勝46負排名東區第11，本季已與附加賽無緣，這或許也將影響庫茲瑪留隊可能性。