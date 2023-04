NBA／史上最佳一幕？傑佛森：2016總冠軍戰G7詹皇關鍵火鍋

作為一個發展已久的聯盟,人們總是難以認定NBA歷史最佳一幕為何。不過,對退休球星傑佛森(Richard Jefferson)而言,詹姆斯(Lebron James)帶來的「The Block」無疑是史上第一。

2015-16賽季,NBA總冠軍賽上演了一場史詩對決,由勇士隊與騎士隊帶來第二次「勇騎對決」,當時,在該賽季豪取73勝的勇士率先聽牌,以3:1優勢將對手逼入絕境,但騎士卻發揮韌性,在詹姆斯與厄文(Kyrie Irving)帶領下,將戰局帶至第七場。

第七戰,雙方依舊僵持,直到比賽剩下兩分鐘時仍以89:89打平。此時,厄文一次上籃未果,籃板遭伊古達拉(Andre Iguodala)搶下、發動快攻,原先以為是一次輕鬆取分,沒想到詹姆斯卻以超人般速度回防,並將伊古達拉的上籃釘在籃板上,完成了俗稱「The Block」的追魂鍋。

因為這計火鍋,才有了後面厄文投進關鍵三分球,贏下比賽的發展,也讓當時同樣在場上的傑佛森,將「The Block」看作NBA最佳畫面,「我看過最好的表現,就是『The Block』,詹姆斯在第七場打滿每一分鐘,那時是最後一場比賽、最後一分鐘,他做出了那個衝刺。」

當時取下的冠軍,不僅是騎士隊史首冠,也是自1964年後,整個克里夫蘭體育界的第一座冠軍。或許也是這個背景,讓詹姆斯這一鍋成為傑佛森心中首選。

"The greatest play that I've ever saw— it's the block. That's Game 7, he's played every minute, it's the last possible game, it's the last possible minute, and he does an athletic feat of sprinting back."



