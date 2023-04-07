NBA／史上最佳一幕？傑佛森：2016總冠軍戰G7詹皇關鍵火鍋

作為一個發展已久的聯盟，人們總是難以認定NBA歷史最佳一幕為何。不過，對退休球星傑佛森（Richard Jefferson）而言，詹姆斯（Lebron James）帶來的「The Block」無疑是史上第一。

2015-16賽季，NBA總冠軍賽上演了一場史詩對決，由勇士隊與騎士隊帶來第二次「勇騎對決」，當時，在該賽季豪取73勝的勇士率先聽牌，以3：1優勢將對手逼入絕境，但騎士卻發揮韌性，在詹姆斯與厄文（Kyrie Irving）帶領下，將戰局帶至第七場。

第七戰，雙方依舊僵持，直到比賽剩下兩分鐘時仍以89：89打平。此時，厄文一次上籃未果，籃板遭伊古達拉（Andre Iguodala）搶下、發動快攻，原先以為是一次輕鬆取分，沒想到詹姆斯卻以超人般速度回防，並將伊古達拉的上籃釘在籃板上，完成了俗稱「The Block」的追魂鍋。

因為這計火鍋，才有了後面厄文投進關鍵三分球，贏下比賽的發展，也讓當時同樣在場上的傑佛森，將「The Block」看作NBA最佳畫面，「我看過最好的表現，就是『The Block』，詹姆斯在第七場打滿每一分鐘，那時是最後一場比賽、最後一分鐘，他做出了那個衝刺。」

當時取下的冠軍，不僅是騎士隊史首冠，也是自1964年後，整個克里夫蘭體育界的第一座冠軍。或許也是這個背景，讓詹姆斯這一鍋成為傑佛森心中首選。