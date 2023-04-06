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NBA／防彈少年團SUGA夢想成真！就任NBA全球大使

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)、SUGA(右)。 法新社
唐西奇(左)、SUGA(右)。 法新社

防彈少年團成員SUGA擁有超高人氣和熱情粉絲，他曾多次現場觀看NBA比賽，與柯瑞（Stephen Curry）、唐西奇（Luka Doncic）等球星有熱絡互動，如今他有新身分，將成為NBA全球大使。

SUGA去年9月曾觀看NBA日本賽，並在場邊發布許多社群影片，與柯瑞等球星相見歡。今年1月12日則前往洛杉磯觀看獨行俠對陣湖人的比賽，賽後和唐西奇合影留念。

SUGA表示：「音樂和籃球是我年輕時的共同興趣，成為NBA大使是我的夢想。很高興能和NBA建立正式關係，我迫不及待分享我的計畫，在未來幾個月和聯盟進行一系列激勵人心的合作活動。」

NBA官方聲明指出，「SUGA將參加多項聯盟活動，會出現在NBA官方和SUGA個人社群上。另外NBA將參與SUGA首次個人世界巡演，慶祝他首張個人專輯《D-DAY》發行。」

Stephen Curry Luka Doncic

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