NBA／布朗帶來勇士奪冠經驗 國王相隔20年在太平洋組封王

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國王終結16年季後賽乾旱期後還不夠，今日靠著沙波尼斯16分12籃板11助攻大三元帶領下，再以121：103輕取正在拚附加賽門票的鵜鶘，時隔20年再次成為太平洋組龍頭，打臉季前一票專家預測，總教頭布朗賽後也開心地說：「我會喝杯啤酒慶祝。」

布朗(Mike Brown)執教國王的第一年就取得重大成就，日前不但成為西區第三支拿下季後賽門票球隊，終結16年乾旱期，今日贏球後戰績為48勝31敗，在競爭激烈的西區太平洋組脫穎而出，自2002年後再次成為分組龍頭，而無論季後賽能走多遠，主場確定將掛上分組冠軍錦旗。國王例行賽還有最後3戰，也還有機會與灰熊爭奪西區第二，最差也會是西區第三種子。

布朗將去年在勇士的奪冠經驗帶給國王。 路透社

被問到該怎麼慶祝這一刻，這位53歲的教頭賽後表示：「我會聽喜愛的鄉村音樂，配著最愛的Modelo啤酒好好享受。」

事實上不只啤酒，布朗絕對值得更多讚賞，上季擔任勇士助教的他，成功將奪冠經驗帶至沙加緬度！國王上回在分組稱王，布朗才32歲，是馬刺波波維奇(Greg Popovich)的教練團成員之一；而陣中打破菜鳥三分球紀錄的新秀穆雷（Keegun Murray）只有3歲；率隊重返季後賽的主將中鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)，他的名將老爸老沙(Arvydas Sabonis)也還在NBA打球。

沙波尼斯賽後興奮地說：「這真的太棒了，尤其對這支歷史悠久的團隊更是意義重大，國王離過往的光榮真的太久了，能夠拿下第一代表本季每個人的努力都收到的回報。」

值得一提的是若季後賽明天開打，太平洋組五支球隊全部都能打季後賽，且除了國王外，每一隊都被看好有奪冠實力！首先勇士是衛冕冠軍，太陽則在擁有KD後奪冠呼聲水漲船高；湖人於交易大限後完美變身，也沒有人想在季後賽遇上詹姆斯(Lebron James)與AD；至於只要快艇的雷納德(Kawhii Leonard)與喬治(Paul George)保持健康，以他們的天賦奪冠也不讓人意外，這更顯得本季打出史詩級進攻數據的國王，能在分組稱王是多麼貨真價實。

穆雷就直白地說：「我們季前就知道這分區很難打，但我感覺交易大限後更難了！」