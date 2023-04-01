NBA／史上第二隊！浪花三兄弟單季三分球皆破200顆

勇士在今天出戰馬刺的比賽中，靠著「浪花三兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、波爾（Jordan Poole）攜手砍進20顆三分球、攻下91分，逆轉馬刺收下2連勝，而勇士也成為史上第2支單季有3名球員投進至少200顆三分球的球隊。

近況持續回升的勇士，在過去5場比賽拿下4勝後，今天在主場迎戰馬刺卻陷入苦戰，前3節打完還落後對手，不過末節勇士單節猛轟43分逆轉戰局，戰績緊咬西區第5名的快艇不放。

It was raining 3s in the Warriors W ☔



Steph: 33 PTS, 7 3PM

Klay: 31 PTS, 7 3PM

Poole: 27 PTS, 6 3PM pic.twitter.com/CoaQ60yDcJ — NBA (@NBA) 2023年4月1日

而勇士波爾本場比賽砍進6顆三分球後，本季累積三分球進球數也突破200大關，成為繼柯瑞和湯普森後，勇士本季第三位達成此紀錄的球員，也是聯盟史上第二支單季擁有3名球員投進至少200顆三分球的球隊；前一隊要追溯到2016-2017賽季的火箭，當時他們陣中哈登（James Harden）、葛登（Eric Gordon）以及安德森（Ryan Anderson）三人各投進至少200顆三分球。

對於寫下這一項特殊里程碑，波爾說：「這真的很特別，因為我們是史上第二支做到這點的球隊，我要為那些不僅在比賽中打出高水準競爭，且在訓練中也不斷為我們提高強度的夥伴們助威。」

而今天替補上陣攻下7分、8籃板的小裴頓（Gary Payton II）談到「浪花三兄弟」聯手開砲也說：「和他們打球很有意思，讓我在比賽中打到會笑，我們正在打著正確的籃球，把球傳到最有威脅性的球員手中，並由他們來出手，百分之90都有可能會進。」