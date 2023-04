NBA／重返湖人成進攻第四選擇 羅素：我一點都不在意

羅素(D'Angelo Russell)在本季中段重回發跡地湖人隊,但和新秀時期為球隊欽定少主不同,此次他在洛杉磯扮演的是兩名巨星的輔佐者,但從近期受訪內容來看,他對此絲毫不在意。

剛被湖人選入時,即便布萊恩(Kobe Bryant)還在陣中,羅素仍因榜眼身分,在場上佔有重要地位,被交易至籃網隊後更成為球隊唯一王牌。就算之後前往勇士隊,在湯普森(Klay Thompson)報銷情況下,羅素仍是柯瑞以外最重要的進攻點,同理也套用在去灰狼隊後,與愛德華(Anthony Edwards)組成雙槍的他。

不過,目前湖人陣中有詹姆斯(Lebron James)與戴維斯(Anthony Davis)兩名超級球星,且二年級生里夫斯(Austin Reaves)也逐漸破繭而出,獲得更多持球機會。這些因素,讓羅素不僅只能是球隊的第三人,有時也會下降至第四順位。

然而,羅素卻對此甘之如飴,在先前受訪時說道,「我們有很多傢伙可以砍下很多分並接管比賽,但一場比賽有兩到三人不需要繳出這樣的表現。所以對我來說,成為球隊第三、第四、第五選擇並不會怎樣,因為我可以正確地打球並讓所有人參與,使有些人能快樂打球、有些人主宰比賽。」

羅素來到湖人後,在12場先發出賽中能繳出場均18.5分、6.2助攻、3.2籃板的優秀成績,幫助球隊在今日擊敗老東家灰狼後,重新爬回西區第7名。

"I just want to win." @Dloading spoke pregame with @LakersReporter about his return to Minnesota. pic.twitter.com/fdAcUB4eM3