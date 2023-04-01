NBA／重返湖人成進攻第四選擇 羅素：我一點都不在意

羅素（D'Angelo Russell）在本季中段重回發跡地湖人隊，但和新秀時期為球隊欽定少主不同，此次他在洛杉磯扮演的是兩名巨星的輔佐者，但從近期受訪內容來看，他對此絲毫不在意。

剛被湖人選入時，即便布萊恩（Kobe Bryant）還在陣中，羅素仍因榜眼身分，在場上佔有重要地位，被交易至籃網隊後更成為球隊唯一王牌。就算之後前往勇士隊，在湯普森（Klay Thompson）報銷情況下，羅素仍是柯瑞以外最重要的進攻點，同理也套用在去灰狼隊後，與愛德華（Anthony Edwards）組成雙槍的他。

不過，目前湖人陣中有詹姆斯（Lebron James）與戴維斯（Anthony Davis）兩名超級球星，且二年級生里夫斯（Austin Reaves）也逐漸破繭而出，獲得更多持球機會。這些因素，讓羅素不僅只能是球隊的第三人，有時也會下降至第四順位。

Target Center welcomes back D’Angelo Russell. A nice ovation from the crowd. pic.twitter.com/yNwX1VmJk8 — Charlie Walton (@CharlieWaltonMN) 2023年4月1日

然而，羅素卻對此甘之如飴，在先前受訪時說道，「我們有很多傢伙可以砍下很多分並接管比賽，但一場比賽有兩到三人不需要繳出這樣的表現。所以對我來說，成為球隊第三、第四、第五選擇並不會怎樣，因為我可以正確地打球並讓所有人參與，使有些人能快樂打球、有些人主宰比賽。」

羅素來到湖人後，在12場先發出賽中能繳出場均18.5分、6.2助攻、3.2籃板的優秀成績，幫助球隊在今日擊敗老東家灰狼後，重新爬回西區第7名。