NBA／戈貝爾開砲哨音公平性 暗指聯盟保送勇士湖人太陽
灰狼隊昨天以100：107不敵太陽隊，當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）賽後針對哨音問題瘋狂開砲，暗酸聯盟不想看見小市場球隊進季後賽，並點名太陽、勇士、湖人等隊是獲益的一方。
太陽隊本季場均罰球數21.6次，聯盟倒數第3；灰狼場均罰球23.7次，聯盟第16。不過昨天比賽太陽隊27罰，其中布克（Devin Booker）就罰15球；反觀灰狼全隊僅12罰。
對此戈貝爾不滿開砲：「這真的不公平。我已經在聯盟10年，我總是試圖解釋那些懷疑，但我很難相信他們（裁判）今晚沒有試圖幫忙（太陽）獲勝。我很難相信他們沒有幫勇士贏國王，這真的太明顯了，這很不尊重人。」
戈貝爾指出灰狼西區排名第8只領先湖人半場勝差的現況，並暗示聯盟正在操作大市場球隊進季後賽，「我知道我們不是大市場，我知道你想在季後賽看到杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）。」
戈貝爾也透露自己會搜尋罰球相關數據，「這可能是一個巧合，大市場球隊總是名列前茅。」
老將康利（Mike Conley）也力挺戈貝爾：「我們很有競爭力，當我們看見這種情況發生，因吹判改變比賽結果時，這令人感到沮喪，很難不從這角度看比賽。」
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