NBA／湖人陣容多種武器兼備 戴維斯：能在季後賽走更遠
隨著戰績回溫，湖人眾將也紛紛找回自信、一掃賽季前段的低氣壓，包括戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（Lebron James）都展現出對球隊的高度信心。
在日前對上公牛隊的比賽中，湖人擺出羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、戴維斯的陣容，這是球隊本賽季的第38種先發組合，看起來也是目前最完整均衡的一個5人搭檔。
針對這套陣容，詹姆斯顯得相當滿意，在賽後採訪說：「我認為最重要的地方在於，先發陣容有很多能持球的人，所以不會有人因為每個回合都得持球而有壓力。我們先發裡有能投籃的、具身高的球員。」
而戴維斯抱持同樣態度，甚至顯得更有信心，「我覺得球隊已經有了所有需要的東西，只要上場並且實踐就可以了。」戴維斯也相當看好球隊的季後賽之旅，「球隊絕對可以在季後賽走得長遠，我們從上到下都湊齊了正確的拼圖。」
不過，湖人不僅尚未確定進入季後賽，就連附加賽席位都還不穩固，必須在剩下6場比賽維持水準，才有機會開始戴維斯口中的「季後賽之旅」。
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