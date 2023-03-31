快訊

新加坡樟宜機場出入境檢查系統掛了！籲旅客「推遲非必要旅行」

外送餐點被狗叼走！苦主發現「一口都沒動」網看內容物笑：這東西連狗都嫌

進場175天！國安基金何時退場？4月13日將召開例會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／戰績慘澹仍充滿信心 獨行俠總管：雙星潛力無限

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文(右)合體唐西奇的威力顯然沒有反映在戰績上。 路透社
厄文(右)合體唐西奇的威力顯然沒有反映在戰績上。 路透社

獨行俠隊最近糟糕的表現，讓專家與球迷不禁擔心這支球隊的未來。不過，總管哈里森（Nico Harrison）卻顯得老神在在，表示雙星組合「潛力無限」。

即便外界本就認為，唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）兩位持球者需要一段時間磨合，但兩人合體僅4勝9負、球隊跌出西區前10的成績，仍然出乎眾人甚至厄文本人的意料。1+1卻沒有大於2的化學反應，也讓雙人組適配性備受質疑。

然而，上季才上任、協助球隊闖入西區決賽的哈里森，在受訪時仍相當看好兩人的搭配，「兩人的潛力是沒有極限的，想想看你有法拉利以及怪獸卡車，你懂我意思嗎？兩者風格不同，卻都是令人驚艷且優秀的機器，這讓球隊相當有活力。他們有辦法一起打球，聯盟中沒有多少球員能跟這對搭檔匹敵，最重要的是其他球員如何和他們配合。」

在這段低潮期，總教練基德（Jason Kidd）同樣是外界抨擊對象，但哈里森也出言緩頰，「我認為基德做得很好，他確保雙星能保持溝通、待在同一個步調上。基德在一個很困難的處境上，當你不確定當天誰能上場時，你要怎麼擬定比賽計畫？對我來說，基德做得最好的地方在於，他對任何不確定性都保持正面態度。」

最後，哈里森再次表達對雙星的信任，「老實說，我們在交易前表現並不好，所以交易不會成為萬靈丹，但我期待隨著場數增加，球員能更認識彼此。再說一次，我擔心的不是雙人組，而是身邊的球員。」

獨行俠 厄文 唐西奇

相關新聞

NBA／柯瑞天價續簽UA 傳總價超過NBA生涯薪資　

除了在場上是球員之外，NBA球星在場下還有另外身分，也就是運動品牌最佳代言人。而作為「Under Armour」（以下簡稱UA）的指標球星，柯瑞（Stephen Curry）日前與公司達成延長合約，成

NBA／準備上演老八逆襲？ 傳奇後衛：西區球隊都怕湖人

湖人隊日前在對陣公牛隊時取得勝利，不僅讓勝率再次回到5成，排名也上升至西區第8名，晉級情勢大好。對於戰績節節上升的湖人，名宿湯瑪斯（Isiah Thomas）直言：「西區前面7支球隊都怕他們。」

NBA／雙槍發威合砍70分 塞爾蒂克痛宰公鹿41分

公鹿隊今日在主場迎戰塞爾蒂克隊，由於賽前兩支球隊分居東區第一、第二名，因此被預期將上演一場激烈的龍頭之爭。沒想到，塞爾蒂克在雙槍發威下，以140：99大勝公鹿。單場41分差也創下塞爾蒂克隊史擊敗公鹿的

NBA／季後賽拉緊報 獨行俠教頭基德正面喊：永遠會有機會

獨行俠2月迎接球星厄文（Kyrie Irving）加入，和當家球星唐西奇（Luka Doncic）組成夢幻後場搭擋，但戰...

NBA／回憶杜蘭特降臨勇士 史密斯：不知道怎麼打

勇士與騎士連4年對決，是許多球迷無法忘懷的回憶，「神經刀」史密斯（JR Smith）近日受訪時回憶與勇士的對決，當得知杜蘭特（Kevin Durant）要加盟勇士時，直言不知道該怎麼打。 史密斯

NBA／國王擺脫季後賽荒！沙波尼斯：球迷都瘋了

國王今天以120：80大勝拓荒者，確定17年來首度闖進季後賽，球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）向球迷表達感謝，福克斯（De'Aaron Fox）則表示真的等太久了。 「這一切都是

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦