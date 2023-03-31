NBA／戰績慘澹仍充滿信心 獨行俠總管：雙星潛力無限

獨行俠隊最近糟糕的表現，讓專家與球迷不禁擔心這支球隊的未來。不過，總管哈里森（Nico Harrison）卻顯得老神在在，表示雙星組合「潛力無限」。

即便外界本就認為，唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）兩位持球者需要一段時間磨合，但兩人合體僅4勝9負、球隊跌出西區前10的成績，仍然出乎眾人甚至厄文本人的意料。1+1卻沒有大於2的化學反應，也讓雙人組適配性備受質疑。

然而，上季才上任、協助球隊闖入西區決賽的哈里森，在受訪時仍相當看好兩人的搭配，「兩人的潛力是沒有極限的，想想看你有法拉利以及怪獸卡車，你懂我意思嗎？兩者風格不同，卻都是令人驚艷且優秀的機器，這讓球隊相當有活力。他們有辦法一起打球，聯盟中沒有多少球員能跟這對搭檔匹敵，最重要的是其他球員如何和他們配合。」

在這段低潮期，總教練基德（Jason Kidd）同樣是外界抨擊對象，但哈里森也出言緩頰，「我認為基德做得很好，他確保雙星能保持溝通、待在同一個步調上。基德在一個很困難的處境上，當你不確定當天誰能上場時，你要怎麼擬定比賽計畫？對我來說，基德做得最好的地方在於，他對任何不確定性都保持正面態度。」

最後，哈里森再次表達對雙星的信任，「老實說，我們在交易前表現並不好，所以交易不會成為萬靈丹，但我期待隨著場數增加，球員能更認識彼此。再說一次，我擔心的不是雙人組，而是身邊的球員。」

udn討論區