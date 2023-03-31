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NBA／獨行俠低迷錯不在雙星？名將點問題：放走布朗森

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森轉戰尼克後，幫助球隊取得季後賽席次。 路透社
布朗森轉戰尼克後，幫助球隊取得季後賽席次。 路透社

獨行俠隊目前已跌至西區第11名，不僅季後賽，就連附加賽資格目前看來都岌岌可危。而前NBA名將克勞佛（Jamal Crawford）認為，掙扎原因源自於夏天放走布朗森（Jalen Brunson）。

本賽季，獨行俠大多徘迴於西區第6名左右，當球隊在交易截止日前以丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）換來厄文（Kyrie Irving）時，明顯是希望戰績更上一層樓。沒想到，獨行俠之後卻戰績直直落，磨合不佳的雙星唐西奇（Luka Doncic）和厄文也成了眾矢之的。

獨行俠本季表現掙扎。 法新社
獨行俠本季表現掙扎。 法新社

然而，有別於眾人將目光放在兩位巨星，克勞佛在節目上表示，獨行俠如今落得如此田地，是因為少了布朗森的關係，「他不只受唐西奇尊重，也是能與後者搭配、把事情做好的人，所以當球隊失去布朗森時，也一併迷失了方向。」

布朗森與唐西奇在同屆選秀會進入獨行俠，雖然他於第二輪第33順位才被選入，卻在踏進NBA後逐年成長，更在上季幫助球隊闖入西區冠軍賽。然而，獨行俠卻錯過與布朗森延長合約的時機，讓他在休賽季被尼克隊以四年1.04億美元簽走。

前往紐約後，布朗森再度成長，本季能以41%三分命中率，砍下場均23.6分，附帶6.1助攻及3.5籃板，幫助尼克目前以44勝33負位居東區第5。反觀少了布朗森的獨行俠，戰績僅37勝40敗，已和季後賽漸行漸遠。

獨行俠 唐西奇 厄文 尼克

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