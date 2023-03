NBA／獨行俠低迷錯不在雙星？名將點問題：放走布朗森

獨行俠隊目前已跌至西區第11名,不僅季後賽,就連附加賽資格目前看來都岌岌可危。而前NBA名將克勞佛(Jamal Crawford)認為,掙扎原因源自於夏天放走布朗森(Jalen Brunson)。

本賽季,獨行俠大多徘迴於西區第6名左右,當球隊在交易截止日前以丁威迪(Spencer Dinwiddie)、芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)換來厄文(Kyrie Irving)時,明顯是希望戰績更上一層樓。沒想到,獨行俠之後卻戰績直直落,磨合不佳的雙星唐西奇(Luka Doncic)和厄文也成了眾矢之的。

獨行俠本季表現掙扎。 法新社

然而,有別於眾人將目光放在兩位巨星,克勞佛在節目上表示,獨行俠如今落得如此田地,是因為少了布朗森的關係,「他不只受唐西奇尊重,也是能與後者搭配、把事情做好的人,所以當球隊失去布朗森時,也一併迷失了方向。」

布朗森與唐西奇在同屆選秀會進入獨行俠,雖然他於第二輪第33順位才被選入,卻在踏進NBA後逐年成長,更在上季幫助球隊闖入西區冠軍賽。然而,獨行俠卻錯過與布朗森延長合約的時機,讓他在休賽季被尼克隊以四年1.04億美元簽走。

前往紐約後,布朗森再度成長,本季能以41%三分命中率,砍下場均23.6分,附帶6.1助攻及3.5籃板,幫助尼克目前以44勝33負位居東區第5。反觀少了布朗森的獨行俠,戰績僅37勝40敗,已和季後賽漸行漸遠。

