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NBA／柯瑞天價續簽UA 傳總價超過NBA生涯薪資　

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞於上週擊敗獨行俠前，與UA簽下延長合約。 截自：Under Armour
柯瑞於上週擊敗獨行俠前，與UA簽下延長合約。 截自：Under Armour

除了在場上是球員之外，NBA球星在場下還有另外身分，也就是運動品牌最佳代言人。而作為「Under Armour」（以下簡稱UA）的指標球星，柯瑞（Stephen Curry）日前與公司達成延長合約，成為UA神主牌。

柯瑞在初出茅廬時，與詹姆斯（Lebron James）同為Nike旗下球星，但他在2013年選擇跳槽至UA，並合作至今。這段期間，柯瑞從容易受傷的潛力新秀蛻變為跨時代巨星，贏得4座總冠軍且囊括多個重要獎項，並在上季加冕為NBA歷史三分球王。

如此表現，也讓柯瑞理所當然地成為UA招牌，除了原先簽下的合約外，UA還在2020年仿效喬丹（Michael Jordan），為柯瑞創立個人品牌「Curry Brand」，讓這名球星在場外影響力更上一層樓。如今，UA也毫不意外地搶在合約到期前，與柯瑞延長合約。

截自：Under Armour
截自：Under Armour

雖然金額尚未確定，但根據《ESPN》，考慮進年薪、股份、版稅、場上激勵獎金等因素，UA和柯瑞簽下的，是運動界史上價值最高的一份合約。

對此，UA創辦人普蘭克（Kevin Plank）說：「和柯瑞延續關係這件事一直在我心上，我不能想像沒有他的UA。」而柯瑞也表示，「我們從聯名鞋開始合作，之後帶著「讓我們放上檯面的東西更好」的信念加深彼此關係，我對於能再次強化雙方連結感到非常興奮。」

文章也指出，柯瑞在2025~26球季結束、現有合約到期後，NBA薪資總和將來到4.73億美元，但和UA延長合約所帶來的價值，將大於這個數字。

柯瑞 Under Armour

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