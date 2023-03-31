NBA／雙槍發威合砍70分 塞爾蒂克痛宰公鹿41分

公鹿隊今日在主場迎戰塞爾蒂克隊，由於賽前兩支球隊分居東區第一、第二名，因此被預期將上演一場激烈的龍頭之爭。沒想到，塞爾蒂克在雙槍發威下，以140：99大勝公鹿。

本場比賽，雙方擺出完整陣容應戰，布朗（Jaylen Brown）在首節即砍下15分，幫助隊伍以34：26進入第二節。雖然布朗於第二節熄火，但塞爾蒂克團隊卻在三分線屢次得手，上半場23投12中，命中率超過五成；反觀公鹿僅22出手僅有3次得手，讓中場時綠軍取得75：47的大幅領先。

下半場，輪到泰托姆（Jayson Tatum）跳出來接管比賽，他於第三節命中4顆三分球、拿下18分，讓公鹿沒有反擊空間。第三節結束，塞爾蒂克雙槍合拿70分，只比公鹿團隊低4分，最終結果綠衫軍以41分的差距收下比賽。

本場比賽，泰托姆於三分線10投8中，在第三節即拿下40分；布朗則在5次嘗試中投進3顆外線，獲得30分，兩人於第三節後便打卡下班。公鹿方面，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今日手感不佳，三分出手5投盡墨，僅得24分；米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）同樣熄火，前者更在比賽中傷退。

本場比賽結束後，兩隊排名並未改變，但塞爾蒂克與公鹿勝差縮小至2場，前者為53勝24負，後者為55勝22負。

Jayson Tatum dropped a 40 piece in the @celtics win! ☘️



40 PTS

8 REB

8 3PM

51.1 FPTS#BleedGreen pic.twitter.com/lB1od4nRdc — NBA Fantasy (@NBAFantasy) 2023年3月31日

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