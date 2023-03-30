NBA／季後賽拉緊報 獨行俠教頭基德正面喊：永遠會有機會

獨行俠2月迎接球星厄文（Kyrie Irving）加入，和當家球星唐西奇（Luka Doncic）組成夢幻後場搭擋，但戰績卻不升反降，今天以108：116敗給76人隊後離季後賽再遠了一步，但教頭基德（Jason Kidd）抱持正向態度，相信球隊仍有時間整理好狀態。

厄文台灣時間2月9日首度穿上獨行俠戰袍出賽，唐西奇當時因傷缺陣，2月12日夢幻後場才首度合體，但至此後的20場比賽輸掉14場，目前戰績37勝40敗，西區只排第11位，離可以打季後賽附加賽的第10名雷霆隊還有1場勝差。

只剩10天就要結束例行賽，包括唐西奇、厄文和基德都相信季後賽沒絕望，基德說：「我認為永遠都有機會。」他提到要抱持信念，若能保持正面能量且無私分享，以此為出發點就能成為更好隊伍。

基德也強調，獨行俠不只是厄文和唐西奇的球隊，「大家今天都有得到空檔，我們要做的就是把球投進。」他舉例，布拉克（Reggie Bullock）就有把握住第一顆三分球機會，克萊柏（Maxi Kleber）也有投進一記三分球，之後雖有些低潮，但球隊仍要用正確方式打球，進或不進都要與之共處，抱持正向，才會受到籃球之神眷顧，「所以我們必須團結一致，保持樂觀，找到在邁阿密贏球的方式。」

近6戰吞下5敗的獨行俠正在客場連5戰征途，下一戰將於台灣時間4月2日到邁阿密迎戰熱火隊。

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