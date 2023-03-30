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NBA／等一個機會！「表弟」卡珍斯怨嘆：為什麼沒球隊要我

聯合新聞網／ 綜合報導
卡珍斯開季至今仍在尋找新東家。 路透社
卡珍斯開季至今仍在尋找新東家。 路透社

32歲明星中鋒「表弟」卡珍斯（DeMarcus Cousins）日前接受《SiriusXM NBA》採訪，在節目中大吐苦水，表示自己不理解為什麼沒有球隊要簽他。

卡珍斯在去年和金塊的合約到期後，就成為自由球員積極尋找球隊，一月時曾到湖人測試，並且獲得不錯的好評，但最後仍是沒有簽下合約。在許多球隊都缺中鋒的情況下，曾是NBA第一中鋒的卡珍斯卻無處可去。

對此他在節目上大吐苦水：「這是NBA不為人知的秘密，你永遠得不到誠實的答案。」並表示自己遇到困難時都會想改進，但是他問了很多問題，也聯繫過曾經待過的球隊「我得到的答案有點像糖衣。我永遠無法真正得到原始、誠實的真相。我也曾為此苦苦掙扎。我很想得到一個真正的答案。」卡珍斯說。

卡珍斯在上季短暫效力於公鹿和金塊，兩隊合計出賽48場，平均每場出賽15分鐘，得9分及抓下5.6籃板。過去也曾傳出有台灣球隊想複製「魔獸效應」邀請他來台打球，不過卡珍斯仍是想在NBA等待機會。

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