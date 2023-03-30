NBA／太陽主場處女秀手感差 杜蘭特：太想表現反而失常
延後將近半年才迎接新東家主場處女秀，就算是超級球星如杜蘭特（Kevin Durant）也會緊張，今天面對灰狼隊，他前6次出手都落空，全場18投僅中5，半場還特地換鞋改運，最終以16分、8籃板表現助隊以107：100奪勝。
從籃網轉戰太陽的杜蘭特原本台灣時間9日就要出戰新東家主場處女秀，但賽前暖身時腳滑傷到左腳踝，一休就是10場，直到今天才在太陽球迷面前正式亮相。
「今天我會很難入睡，我很難停下來思考這場比賽。」今天命中率不佳的杜蘭特坦言，有時太想表現反而失常，但仍很開心可以回到球場，「很高興我回來了，很高興我再次上場，從這裡再度出發。」
上半場手感冰冷，杜蘭特中場時還特別換一雙球鞋，第四節也有關鍵外線演出，太陽教頭威廉斯（Monty Williams）認為回歸的杜蘭特攻守兩端都表現出色，只要等狀態回到自己的理想水準，就能回到大家熟悉的杜蘭特。
太陽和灰狼都在為季後賽努力，奪下3連勝的太陽目前41勝35居西區第4，成為前6名直接拿到季後賽問題不大；吞敗的灰狼戰績37勝40敗排西區第11，離第10的雷霆隊還有勝差1場。
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言