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NBA／太陽主場處女秀手感差 杜蘭特：太想表現反而失常

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

延後將近半年才迎接新東家主場處女秀，就算是超級球星如杜蘭特（Kevin Durant）也會緊張，今天面對灰狼隊，他前6次出手都落空，全場18投僅中5，半場還特地換鞋改運，最終以16分、8籃板表現助隊以107：100奪勝。

從籃網轉戰太陽的杜蘭特原本台灣時間9日就要出戰新東家主場處女秀，但賽前暖身時腳滑傷到左腳踝，一休就是10場，直到今天才在太陽球迷面前正式亮相。

「今天我會很難入睡，我很難停下來思考這場比賽。」今天命中率不佳的杜蘭特坦言，有時太想表現反而失常，但仍很開心可以回到球場，「很高興我回來了，很高興我再次上場，從這裡再度出發。」

上半場手感冰冷，杜蘭特中場時還特別換一雙球鞋，第四節也有關鍵外線演出，太陽教頭威廉斯（Monty Williams）認為回歸的杜蘭特攻守兩端都表現出色，只要等狀態回到自己的理想水準，就能回到大家熟悉的杜蘭特。

太陽和灰狼都在為季後賽努力，奪下3連勝的太陽目前41勝35居西區第4，成為前6名直接拿到季後賽問題不大；吞敗的灰狼戰績37勝40敗排西區第11，離第10的雷霆隊還有勝差1場。

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