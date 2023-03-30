NBA／飆51分創多項紀錄 哈勒戴：我像不會灌籃的字母哥

公鹿隊後衛哈勒戴（Jrue Holiday）在今天出戰溜馬隊的比賽中，砍下個人生涯新高的51分，幫助公鹿以13分差距勝出，而他也成為聯盟本季第14位單場得分在50分以上的球員，已經追平上賽季聯盟所創下的歷史紀錄。

已經晉級季後賽的聯盟戰績龍頭公鹿，今天面對溜馬打出史詩之夜，不僅哈勒戴猛攻生涯新高的51分外帶8籃板、6助攻，球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也猛攻38分、17籃板、12助攻「大三元」，寫下聯盟史上同隊球員同場拿下50分以及35分級「大三元」紀錄。

而哈勒戴與安戴托昆波攜手攻下89分，也創下公鹿隊史單場得分最高的雙人組合，總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「很難用更高級的形容詞來形容他們的表現，他們是非凡的，安戴托昆波用他咄咄逼人的進攻定下基調，哈勒戴則是拿下51分，這在NBA比賽中是非常罕見的。」

談到自己的得分紀錄，今天51分中有30分是在禁區拿下的哈勒戴笑稱，自覺今天的表現就像是安戴托昆波一般，只是自己並沒有灌籃，「很顯然我為此感到開心，我花了14年才達到50分，且還是在一場我們必須贏球的比賽之中，這讓我再高興不過了。」

JRUE HOLIDAY. HOOPER.



51 PTS (career-high)

8 REB

8 AST

W



What a performance 🔥 pic.twitter.com/vuqeUcaX7X — NBA (@NBA) March 30, 2023

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