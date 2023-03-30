NBA／戴維斯38分助湖人屠公牛 里夫斯羞辱貝佛利幫詹皇報仇

公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday）以頂尖防守能力聞名，今天他在面對溜馬的比賽中，將個人進攻能力完全展現，狂飆生涯新高的51分，公鹿全隊命中率破6成，以149：136擊退溜馬。 本場球賽的

2023-03-30 09:55