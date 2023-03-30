NBA／戴維斯38分助湖人屠公牛 里夫斯羞辱貝佛利幫詹皇報仇
湖人上一戰面對公牛，遭貝佛利（Patrick Beverley）戲謔還輸球。今天主力後衛羅素（D'Angelo Russell）回歸，加上戴維斯（Anthony Davis）肆虐公牛禁區，終場以121：110輕取公牛，賽後湖人戰績38勝38敗，重返西區第8。
公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）首節攻進13分，無奈隊友狀態差，首節陷入20：31落後。第二節前段公牛回神，打出17：3的攻勢反超比分，不過湖人隨後穩住陣腳，再度要回領先，半場59：51公牛。
第三節雙方互有攻勢，湖人帶著9分領先進入末節。末節湖人在戴維斯獨得14分的領軍下，將分差擴大到雙位數，小將里夫斯（Austin Reaves）還在貝佛利面前比出「Too Small」的動作，幫詹姆斯（LeBron James）抱一箭之仇，最終也以121：110收下勝利。
Austin Reaves did the "too small" on Pat Bev 💀 pic.twitter.com/woy0vGIMmt— Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年3月30日
戴維斯全場拿下38分10籃板，詹姆斯25分7籃板，里夫斯19分5助攻，羅素也挹注17分。公牛以佛西維奇29分12籃板表現最佳，貝佛利三分球5投0中，一分未得。
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