NBA／湯普森飆超大號三分 主帥柯爾竟「搖頭」反應引熱議

勇士昨天克服20分落後，以120：109逆轉鵜鶘，當家球星柯瑞（Stephen Curry）除了展現三分球神射外，也在比賽中大秀高難度傳球，主帥柯爾（Steve Kerr）當下的反應賽後引發熱議。

當時進攻時間僅剩6秒，柯瑞在對方嚴密防守下，被逼到左側底角，結果他發現湯普森（Klay Thomposn）右側45度角出現空檔，單手一甩就精準送到湯普森手中，隨後三分球命中。柯爾見狀後直搖頭並露出無可奈何的表情，引起球迷討論。

Steve Kerr's reaction 🤣 pic.twitter.com/Vx9xuOGw4r — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2023年3月29日

除了這記傳球外，柯瑞也在比賽中大秀「不看人傳球」，幫助波爾（Jordan Poole）命中三分球。柯瑞全場繳出39分8助攻8籃板的數據，成為本場獲勝最大功臣，賽後勇士重返西區第6。

STEPH CURRY.



JORDAN POOLE.pic.twitter.com/7DhO2xURUL — GSWL🏆 (@WarriorsLatam_) 2023年3月29日

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