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NBA／哈勒戴創生涯新高51分 公鹿狂轟149分擊退溜馬

聯合新聞網／ 綜合報導
哈勒戴(右)狂飆51分。 路透
哈勒戴(右)狂飆51分。 路透

公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday）以頂尖防守能力聞名，今天他在面對溜馬的比賽中，將個人進攻能力完全展現，狂飆生涯新高的51分，公鹿全隊命中率破6成，以149：136擊退溜馬。

本場球賽的分水嶺發生在第三節末段，公鹿打出13：1的攻勢，公鹿隨後一路領先，比賽最後3分半鐘，雙方換上替補球員，進入垃圾時間。

哈勒戴此前生涯最高得分為40分，今天全場30投20中轟進51分，還貢獻8助攻、8籃板。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也繳出38分17籃板12助攻的大三元表現，還在比賽中大秀隔人爆扣。

溜馬全隊7人得分上雙，投籃命中率也高達52.5%，菜鳥奈哈德（Andrew Nembhard）傳出15助攻，創個人生涯新高。

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