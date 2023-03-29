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NBA／柯瑞三分秀狂飆39分 勇士逆轉鵜鶘重回西區第6

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

勇士今天在主場與鵜鶘展開季後賽排名爭奪戰，本場球賽不僅賽況緊張，場上還充滿煙硝味，勇士隊格林（Draymond Green）再度與對手起衝突，上半場球隊也陷入17分落後。不過勇士第三節在柯瑞（Stephen Curry）的瘋狂表現下開啟反撲，末節延續好狀態，最終逆轉以120：109逆轉擊敗鵜鶘，

賽後勇士重回西區第6，領先第7的灰狼0.5場勝差，鵜鶘則維持西區第8。

勇士首節後4分鐘進攻當機，鵜鶘打出16：2的攻勢，一口氣取得11分領先。第二節勇士進攻持續受挫，格林下場冷靜後，鵜鶘打出11：5的攻勢，半場打完取得63：46領先。

下半場戰況風雲變色，勇士打出熟悉的第三節一波流，單節轟進39分，其中柯瑞本節末段連射3記三分球，加上波爾（Jordan Poole）的抄截上籃得手，將落後縮小至4分。

末節波爾持續發威，在時間剩9分10秒時攻進2分，幫助勇士自第一節後首度領先。隨後勇士持續將分差擴大，鵜鶘則逐漸露出「背靠背」作戰的疲態。湯普森在1分40秒時飆進三分球，將分差擴大到15分，雙方也換上替補陣容，鳴金收兵。

柯瑞全場飆進8記三分球，狂轟39分，波爾攻下21分，湯普森（Klay Thompson）也挹注17分。鵜鶘的部分則以英格倫（Brandon Ingram）攻下全隊最高的26分，射手墨菲（Trey Murphy III）攻進21分。

Stephen Curry

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