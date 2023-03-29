NBA／湖人「完全體」逐漸形成！勇士格林：他們是巨大威脅

湖人透過季中交易補強後，整隊煥然一新，儘管詹姆斯（LeBron James）先前缺陣一段時間，湖人仍有許多可用之兵挺身而出，從西區第13爬回季後賽競爭行列，就連勇士隊格林（Draymond Green）都直言湖人不容小覷。

例行賽即將進入尾聲，西區戰績仍十分混亂，第7名的勇士只領先第9的湖人1.5場勝差。格林就在個人節目直言，「湖人在西區構成巨大威脅，隨便你怎麼談論戰績，他們要先打進季後賽，一旦他們進入，將對西區各隊造成威脅。」

湖人今天也傳出好消息，據隨隊記者楚戴爾（Mike Trudell）報導，繼詹姆斯前戰復出，後衛羅素（D'Angelo Russell）也將歸隊，全隊僅剩長人班霸（Mo Bamba）高掛免戰牌。

詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）、羅素的「新三巨頭」組合目前只合作過1場比賽。明天湖人將再度面對擁有貝佛利（Patrick Beverley）的公牛，雙方上次對決由貝佛利大獲全勝。

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