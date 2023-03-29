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NBA／勇士格林又爆氣了！連續與鵜鶘球員發生衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
格林。 路透
格林。 路透

西區第7的勇士與第8的鵜鶘今天正面對決，在如此關鍵的賽事中，雙方球員脾氣都相當火爆。其中勇士前鋒格林（Draymond Green）再度暴怒，他先和英格倫（Brandon Ingram）起衝突，再和瓊斯（Herbert Jones）叫囂，意外的是格林沒被趕出場。

第二節剩3分44秒，英格倫不滿格林的防守，開噴垃圾話。隨後雙方互觸身體，皆被吹技術犯規，格林一臉不可置信。

格林下波攻勢切入被瓊斯阻擋，還倒在地上，雙方再發生口角衝突，不過裁判並沒吹判任何犯規，勇士趕緊將格林換下場，冷靜情緒。鵜鶘隨後打出11：5的攻勢，半場打完取得63：46領先。

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