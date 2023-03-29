NBA／傳杜蘭特明復出戰灰狼 艾頓：死神在路上了

杜蘭特（Kevin Durant）轉戰太陽後，只打3場比賽就受傷。據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，杜蘭特確定在明天對陣灰狼的比賽復出。

太陽在杜蘭特缺陣後，戰績僅4勝6敗，目前排名西區第4，只領先第5的快艇半場勝差。這段時間太陽另外2名新援華倫（T.J. Warren）、洛斯（Terrence Ross）獲得不少上場時間，也逐漸融入球隊。

對於杜蘭特即將復出，太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）開心表示：「死神在路上了。」不過主帥威廉斯（Monty Williams）表示仍需做最後的檢查，「杜蘭特先前一直在處理腳踝腫脹及痠痛，他已經開始在投籃，也進行跑動。我知道他已經做好準備，進入下一個階段。」

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