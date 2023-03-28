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NBA／曾遭球迷辱罵狒狒 羅素一生致力弭平種族歧視

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
一代巨星羅素。 法新社
一代巨星羅素。 法新社

2022年以88歲高齡辭世的傳奇巨人羅素（Bill Russell），其球場上的豐功偉業早已深深烙印人們的心中，11座總冠軍閃耀其中，而他一生致力於對抗種族歧視，捍衛非裔族群權利的精神，更是為人所稱道，也將是後世彌足珍貴的寶藏。

自幼在種族隔離的美國南方成長，羅素從小就充分感受到被嚴重歧視的威脅；即便後他成為波士頓英雄，帶領這座城市成為冠軍之都，獲得無數榮譽，但種族主義和歧視依然讓他深受其擾。

羅素在1979年出版的回憶錄《Second Wind》，就把波士頓形容為「種族主義的跳蚤市場」。「波士頓有著各種不同的種族主義，新舊皆具，而且都以最惡毒的形式存在。這個城市已經陷落，市府內任用親信的種族主義者、會丟持磚頭的種族主義者、喊著要把黑人送回非洲的種族主義者，還有在大學城虛偽的種族主義基本教派。」

羅素曾提到在他打球的期間，人們會在比賽用極度不雅、污辱性字眼來對著他叫囂。「他們吼著『滾回非洲去』、『狒狒』；或是『Coon』、『Nigger』這些對黑人的貶低稱呼等。」

甚至羅素還提及，有一次塞爾蒂克針對球迷進行民意調查，詢問該如何提高上座率，結果超過5成的球迷卻是回答「減少球隊裡面黑人的數量」。

「對我而言，我是為波士頓塞爾蒂克這支球隊效力，為我的隊友們奮戰。我並不是為這座城市或是球迷打球。」羅素坦言。對於這些不友善的聲音，羅素也只能將其化為正面能量藉此激勵自我，用實實在在的表現來征服球迷。

波士頓塞爾蒂克當時是聯盟中率先打破種族壁壘的球隊之一，1964年12月26日，羅素和桑德斯（Satch Sanders）、S.瓊斯（Sam Jones）、KC.瓊斯（KC Jones）、勞爾斯（Willie Naulls）一起先發面對老鷹，成為聯盟史上首度出現全黑人的先發組合。

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