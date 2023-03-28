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NBA／外界揣測雙槍可能拆夥 布朗：專注重返總冠軍賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗未來是否續留波士頓成了一個疑問。 路透社
布朗未來是否續留波士頓成了一個疑問。 路透社

先前提出未來想去「一支需要我的球隊」、「一支能被正確對待的球隊」的綠衫軍二哥布朗（Jaylen Brown），被外界解讀可能不見得會跟塞爾蒂克提前續約，直指雙槍拆夥命運。不過針對外界這樣的揣測，布朗僅低調表示現階段就是好好打球，專注於如何幫助球隊重返總冠軍賽。

布朗現行合約要到2023-24年賽季結束後才到期，但如果他能在今年賽季入選年度最佳陣容，他將有資格去爭取到一份五年2.7億美元的超頂級合約。當然前提也要是綠衫軍願意開出這份價碼。

「身處在一支50勝的球隊，我不能把這當作是理所當然。現在我就是專注在幫助球隊，並且在接下來的季後賽中領導球隊。」布朗說。

對於未來動向的猜測，布朗則認為：「我無法預測現狀以外的事情。有時候人們在寫文章的時候會斷章取義，尤其是作者有自己的想法時。但對我來說，我想澄清一些我最近說過的事情。除此之外，我就是把注意力放在球隊上，我只想打球，然後幫助球隊取得勝利。」

「我每天起床最重要的事情，就是要做好的我的工作，無論是得分、防守還是爭搶籃板，自從我來到波士頓，我總是以能完成別人所要求我做的事情而感到自豪。無論遇到何種挑戰，我總會以興奮心情去迎接，我願意成為團隊的一員，當有機會成為讓每個人都依賴的那個人，這就是一種榮譽。」布朗說。

挾著上週強勢表現，布朗獲選東區單週最佳球員，這是他生涯第3次獲此殊榮。

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