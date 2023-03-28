NBA／希望勇士季後賽首輪打國王 格林：離家比較近

例行賽進入尾聲，西區除了前3名外，排位仍相當混亂，其中衛冕軍勇士排第7。勇士前鋒格林（Draymond Green）在個人節目坦言，希望季後賽首輪能對上國王。目前國王西區第3的位置很穩固，若格林想如願，勇士勢必得搶下西區第6的位置。

格林在節目中透露自己想打國王，不過和國王的強弱無關，最大的原因是兩隊主場距離很近，能減少交通時間。格林強調：「如果只需坐1小時的巴士，對我們來說很舒服。不過我真的不在乎季後賽打誰，因為我認為我們都能贏。」

格林也解釋勇士去年季後賽的情況，「首輪打金塊要搭飛機2小時，第二輪到灰熊主場要5小時，西區決賽對獨行俠則花4小時，總冠軍賽面對東岸的波士頓塞爾蒂克，要花6小時15分鐘。」

勇士原先能穩固他們西區第6的位置，昨天卻以96：99不敵灰狼，今天灰狼擊敗國王，兩隊已沒有任何勝差。由於本季雙方戰成2勝2敗，加上西區戰績灰狼優於勇士，因此灰狼暫居第6，勇士第7。

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