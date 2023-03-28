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NBA／「是白人又在湖人」 前灰狼球員諷里夫斯被過度炒作

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯(右)。 路透
里夫斯(右)。 路透

湖人小將里夫斯（Austin Reaves）近期大爆發，繳出優異的數據，他本季結束後將成為自由球員，不少媒體及球迷認為以他出色的表現，能拿一份大合約，不過前NBA球員麥肯茲（Rashad McCants）卻有不同看法。

退役球星亞瑞納斯（Gilbert Arenas）先前聲稱里夫斯不值大合約，他邀請麥肯茲上節目討論這議題。沒想到麥肯茲口出狂言：「里夫斯被過度炒作，因為他是白人，又在湖人打球，剛好湖人又打得很爛。若湖人很強，他根本沒機會上場。」麥肯茲接著補充說：「他看起來有點像林書豪。」

麥肯茲是在2005年以首輪第14順位加入灰狼，2009年季中被交易到國王；不過麥肯茲僅打了4個賽季，之後就未再替任何一支NBA球隊效力。

湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）先前評估，湖人有機會開4年5000萬美元左右的合約留人。不過麥肯茲認為，里夫斯只值2年700萬美元。

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