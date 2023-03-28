NBA／安比德缺席大戰約柯奇 金塊球迷張貼趣味尋人啟事

隨著例行賽進入尾聲，MVP爭奪戰也進入白熱化，兩大熱門安比德（Joel Embiid）及約柯奇（Nikola Jokic）原先要在今天正面交鋒，沒想到安比德賽前宣布不打，有現場金塊球迷製作尋人啟事，嘲諷安比德避戰。

這張尋人啟事張貼安比德的頭像並公布三大特徵：「沒MVP」、「沒年度第一隊的全明星」、「高」，並補充寫道：「自從2019年就沒在丹佛出現過。」

Nuggets fan with a missing person Joel Embiid sign. 😬



(h/t @ohnohedidnt24) pic.twitter.com/ozwXGVrfwW — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年3月28日

這篇文吸引兩派球迷論戰，支持安比德的球迷表示，「安比德上次對戰拿47分」、「安比德的名字拼錯了」、「文法使用錯誤」。約柯奇的球迷則表示：「安比德避戰後不配拿MVP」、「約柯奇才是真正的MVP」。

安比德上次在丹佛打球是2019年11月9日（台灣時間），兩人上次的對決則是今年1月29日，當時安比德狂砍47分18籃板，約柯奇24分9助攻8籃板。76人在主場以126比119逆轉擊敗金塊

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