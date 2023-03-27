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NBA／暗諷湖人用兵哲學有問題 貝佛利拋「湯匙叉子論」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
貝佛利(左)對詹姆斯使用諷刺手勢。 法新社
貝佛利(左)對詹姆斯使用諷刺手勢。 法新社

向來嘴上不饒人的公牛隊後衛貝佛利（Patrick Beverley），在今天公牛擊潰湖人的過程中，更顯「興奮」，頻頻瘋狂嘲諷對手，包括用手勢稱詹姆斯（LeBron James）太弱，還做出捏鼻子動作，意指湖人打得很臭。

貝佛利此戰7投4中，得到10分5助攻4籃板1抄截，自從他加入公牛後，球隊取得10勝5敗的成績，目前已經穩居東區第10，同時和前面的老鷹、暴龍僅差0.5場，仍有機會爭取更好的排名。

先前接受採訪時，貝佛利就稱讚公牛隊友能力出眾，這讓他可以打得更加輕鬆，充分享受比賽樂趣；此外，貝佛利也坦言比起在湖人，公牛給予他的空間更大，角色也更吃重。

被問到為何和公牛團隊能配合得那麼好，貝佛還拿出一個有趣的比喻。「如果我是一把湯匙，公牛就把我當湯匙用，但湖人卻把我當叉子在用。」

對於向詹姆斯比出「too small」手勢，貝佛利則認為他不是只針對一個人。「我對每個人都會這樣做。當時我就是享受樂趣，我徹底沉浸在比賽之中。」

國外媒體賽後也發表對戰詹姆斯勝率超過6成的現役球員（至少出賽15場），貝佛利以勝率62.5%排名第3，巴特勒（Jimmy Butler）65.4%排在第2，榜首則是雷納德（Kawhi Leonard）的68.8%。

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