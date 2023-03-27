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NBA／唐西奇心情沮喪還將面臨禁賽 厄文：我們會盡力幫他

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇將被自動禁賽一場。 美聯社
唐西奇將被自動禁賽一場。 美聯社

獨行俠今天對上東區倒數第2的黃蜂，雙方前次交手獨行俠爆冷輸球，沒想到今天又以104：110吞敗，目前戰績36勝39敗，季後賽之路岌岌可危。血上加霜的是，唐西奇（Luka Doncic）還領到本季第16次技術犯規，下一場將被自動禁賽。

唐西奇先前曾坦言被私事影響到心情，不再享受比賽，他今天砍下40分仍輸球。唐西奇賽後未受訪，厄文（Kyrie Irving）則為他發聲：「很高興他能誠實地說出來，我們都會盡力幫助他。我也曾經歷個人因素，我會像兄弟一樣擁抱他，比賽有輸有贏，希望他會沒事。」

獨行俠首節打完就陷入16：30落後，對此獨行俠主帥基德（Jason Kidd）表示，「我們過去2場比賽的開局都打得很差，賽前看過影片也討論過如何做，很不幸首節還是無法打好。」談到唐西奇第16次技術犯規，基德表示：「這不到技術犯規的程度，相信聯盟會撤銷。」

不過賽後裁判報告指出，「唐西奇以髒話辱罵裁判，領到本季第16次技術犯規，賽後透過影片檢視確認該判決無誤。」

Luka Doncic Kyrie Irving

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