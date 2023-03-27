NBA／米契爾加盟助騎士晉級季後賽 詹姆斯離隊後首次
騎士隊休賽季透過交易迎來球星米契爾（Donovan Mitchell）後，戰績有顯著提升。今天以108：91擊敗火箭後，確定進入季後賽。這將是自1997-98賽季以來，騎士首度在沒有詹姆斯（LeBron James）的情況下打進季後賽。
騎士上季在例行賽拿下44勝38敗，排名東區第8，卻在附加賽接連輸給籃網、老鷹隊，最終無緣季後賽。今天輕取火箭後，本季戰績48勝28敗，領先東區第7的熱火隊7.5場勝差，騎士僅剩6場例行賽，就算全敗也能順利晉級。
米契爾職業生涯從未缺席過季後賽，他受訪時表示：「對我們來說，進季後賽從來不是問題，重點是能走得多遠。」
本場比賽獲勝的最大功臣是中鋒艾倫（Jarrett Allen），他繳出24分14籃板3阻攻的數據。對於晉級季後賽，他表示：「我們的努力終於得到回報，將花時間慶祝一下，因為這對騎士來說是重大的時刻。」
YOUR CLEVELAND CAVALIERS HAVE CLINCHED A SPOT IN THE 2023 PLAYOFFS. #LetEmKnow— Cleveland Cavaliers (@cavs) 2023年3月27日
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