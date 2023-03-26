NBA／自認被私事困擾影響心情 唐西奇：感到很沮喪

獨行俠在迎來雙星合體後，狀態不進反降，在兩人搭檔的10場比賽中，戰績是慘澹的3勝7敗，導致球隊從一度佔據西區前6名席次，瞬間跌到11名，甚至是要被屏除在附加賽之外。

除了球隊表現低迷令人煩心外，唐西奇（Luka Doncic）近期也是面臨到一些私事問題，導致他心情飽受困擾。

「這真的讓人感到沮喪，」唐西奇接受採訪時說，「從我在場上的表現你們應該就能看出，有時候我感覺我不像我自己，我彷彿只是一個空殼在場上而已。過往我總是很享受比賽，在球場上充滿笑容。但出於很多原因，我現在感到很沮喪，不僅僅是籃球方面的事情。」

儘管有些人捕風捉影將唐西奇的不開心歸咎厄文（Kyrie Irving）的到來，但知名記者麥克馬洪（Tim MacMahon）馬上提出反駁。「雖然加入時間不長，但獨行俠內部對於厄文的表現仍是非常滿意，對他只有正面評價；把球隊糟糕表現歸咎於厄文是有失公允，也不夠精確。」

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