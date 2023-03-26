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NBA／挑戰年度MVP三連霸 約柯奇：好好打每場比賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇有望挑戰年度MVP三連霸。 路透社
約柯奇有望挑戰年度MVP三連霸。 路透社

NBA史上只有3位球員曾經達成年度MVP三連霸的壯舉，分別為羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、柏德（Larry Bird），如今來自塞爾維亞的金塊隊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）將有機會挑戰這項罕見成就。

不過隨著包括安比德（Joel Embiid）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等悍將的持續進逼，特別是前者，挾著可能得分王連莊的強大氣勢，加上多年票選飲恨的新鮮度和飢渴感，甚至在近期官方年度MVP排行榜中躍居榜首。約柯奇原本看似穩固的MVP連霸之路，開始顯得動搖。

近日在接受歐洲媒體採訪時，約柯奇自然而然談到了對於MVP三連霸的想法。「連續3年拿到MVP，我是真的沒想過這個問題。我現在就是好好去打每一場比賽，就是這樣。無論最終是誰贏得這個獎項，那都是應得的，毫無疑問。」

約柯奇說：「我已經不會太去想這件事情」

目前金塊已經拿到50勝，持續朝隊史單季最多57勝紀錄邁進，同時也冀望能在季後賽有所突破。談到本季球隊的目標，約柯奇表示：「現在就是希望能順利闖過首輪。」

對於今年即將登場男籃世界盃，約柯奇坦言還不確定是否會代表塞爾維亞出征。

「我現在還沒考慮到這個問題。我將會在夏天做出決定。」約柯奇說。

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