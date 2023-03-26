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NBA／約柯奇力壓希臘怪物 金塊痛宰公鹿勇奪第50勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇(左)下半場發揮力壓安戴托昆波。 美聯社
約柯奇(左)下半場發揮力壓安戴托昆波。 美聯社

先前6戰苦吞5敗陷入亂流甚至一度遭受質疑的金塊，今天主場迎戰聯盟龍頭公鹿完全展現問鼎聯盟之巔的強悍戰力。

前兩節與對手火力互轟的金塊，下半場攻守全面碾壓，轟出66比40的巨大攻勢，一口氣擊潰公鹿防線，比分差距一路擴大到20分以上，最終以129比106痛宰對手。

金塊斬斷公鹿近期3連勝，更讓對方吞下1月初期以來的最慘敗仗；金塊擺脫先前陰霾，本身取得一波3連勝，同時也達成本季第50勝，這次金塊隊史第10次拿到50勝，之後目標自然是挑戰隊史單季最多57勝紀錄。

約柯奇（Nikola Jokic）持續發揮MVP身手，全場拿下31分11助攻6籃板，包括第三節獨拿12分，是金塊能夠拉開雙方差距的關鍵。穆雷（Jamal Murray）繳出26分9助攻6籃板的表現，波特（Michael Porter Jr.）19分7籃板。

金塊從命中率、三分球表現、籃板數等，幾乎主要攻守表現都壓過對手。尤其下半場更是迫使公鹿團隊命中率僅31%，三分球17投3中，對手完全難以招架。

上半場豪取24分的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），整個下半場一共只拿到7分，表現完全被約柯奇壓制。米道頓（Khris Middleton）和洛培茲（Brook Lopez）各只有13分進帳，哈勒戴（Jrue Holiday）更僅有9分7助攻。

公鹿 金塊 約柯奇 安戴托昆波

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