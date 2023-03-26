NBA／直言打球不為錢太假 里夫斯渴望拚合約多賺一點

湖人近期能從西區第13名一路挺進到前8強，小將里夫斯（Austin Reaves）的表現功不可沒，特別是在戴維斯（Anthony Davis）陷入低潮之際，里夫斯兩戰飆進60分17助攻，硬是帶領湖人拿到重要勝利。

在整個3月份，里夫斯場均出賽近30分鐘，以高達53%的投籃命中率，繳出平均17.8分5.9助攻3.4籃板的精采表現，幫助湖人單月打出8勝4敗的佳績，就連詹姆斯（LeBron James）坐鎮也難有這種成績，也讓一路走得跌跌撞撞的湖人，總算是首度達到5成勝率。

未經選秀出身的里夫斯，將會在今年賽季面臨續約問題，本季年薪僅156萬美元的他，有機會挾著這張成績單爭取一份長約。而對湖人來說，勢必也要面臨合約金額和長度的考量。

「我想繼續留在湖人，」里夫斯談到未來動向也坦誠說出自己的想法，「但NBA就是一場生意。任何說球員打比賽不是為了錢的人都是在說謊。所以，我想盡可能多賺一些錢，無論在什麼地方都想辦法取得成功。」

里夫斯直言：「我並沒有足夠天賦能在18、19歲就進入聯盟，已經比別人少了一兩份合約。如果沒有金錢支撐，我不知道還能不能持續這份工作。」

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）曾分析，如果湖人今夏動用早鳥權去和里夫斯談續約，他將可以和湖人簽下四年5076萬美元的合約。

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