快訊

央視快報：大陸宣布與宏都拉斯建立外交關係

影／狒狒現蹤鎖定楊梅新屋空屋 加派2組人馬抓酷跑健將

邦交地圖盤點／宏都拉斯與我斷交 邦交國剩這13國

NBA／直言打球不為錢太假 里夫斯渴望拚合約多賺一點

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里夫斯(中)今夏將成為自由球員。 美聯社
里夫斯(中)今夏將成為自由球員。 美聯社

湖人近期能從西區第13名一路挺進到前8強，小將里夫斯（Austin Reaves）的表現功不可沒，特別是在戴維斯（Anthony Davis）陷入低潮之際，里夫斯兩戰飆進60分17助攻，硬是帶領湖人拿到重要勝利。

在整個3月份，里夫斯場均出賽近30分鐘，以高達53%的投籃命中率，繳出平均17.8分5.9助攻3.4籃板的精采表現，幫助湖人單月打出8勝4敗的佳績，就連詹姆斯（LeBron James）坐鎮也難有這種成績，也讓一路走得跌跌撞撞的湖人，總算是首度達到5成勝率。

未經選秀出身的里夫斯，將會在今年賽季面臨續約問題，本季年薪僅156萬美元的他，有機會挾著這張成績單爭取一份長約。而對湖人來說，勢必也要面臨合約金額和長度的考量。

「我想繼續留在湖人，」里夫斯談到未來動向也坦誠說出自己的想法，「但NBA就是一場生意。任何說球員打比賽不是為了錢的人都是在說謊。所以，我想盡可能多賺一些錢，無論在什麼地方都想辦法取得成功。」

里夫斯直言：「我並沒有足夠天賦能在18、19歲就進入聯盟，已經比別人少了一兩份合約。如果沒有金錢支撐，我不知道還能不能持續這份工作。」

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）曾分析，如果湖人今夏動用早鳥權去和里夫斯談續約，他將可以和湖人簽下四年5076萬美元的合約。

相關新聞

NBA／直言打球不為錢太假 里夫斯渴望拚合約多賺一點

湖人近期能從西區第13名一路挺進到前8強，小將里夫斯（Austin Reaves）的表現功不可沒，特別是在戴維斯（Anthony Davis）陷入低潮之際，里夫斯兩戰飆進60分17助攻，硬是帶領湖人拿

NBA／拓荒者戰績欲振乏力 傳里拉德將提前關機

在昨天對公牛的比賽中，拓荒者主力包括里拉德（Damian Lillard）、西蒙斯（Anfernee Simons）、葛蘭特（Jerami Grant）、諾基奇（Jusuf Nurkic）等都以傷勢為

NBA／波爾第四節轟19分 柯瑞、柯爾齊讚瘋狂表現

被寄予厚望的勇士得分悍將波爾（Jordan Poole）今日挺身而出，挾著第四節的強勢表現，帶領球隊後來居上以120：112逆轉76人隊。賽後，老大哥柯瑞（Stephen Curry）與總教練柯爾（S

NBA／加盟籃網僅打42場 西蒙斯又傳無限期缺賽

籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）已因傷離開賽場超過一個月，而稍早球隊官方又宣布，他將因背部傷勢無限期缺賽。 西蒙斯去年在哈登（James Harden）交易案中，被76人隊送往布魯克林

NBA／肯納德10顆三分球連創紀錄 灰熊鎖定季後賽門票

曼菲斯灰熊今天在主場151比114痛擊休士頓火箭，輕鬆搶下5連勝，戰績提升到46勝27敗，成為全聯盟第5支鎖定季後賽的球隊。先前4支球隊分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、金塊。

NBA／國王赫爾特復出射日 太陽跌出西區四強之列

賽前分佔西區第三、第四的國王及太陽隊在稍早展開一場激戰，前者最終在神射手赫爾特（Kevin Huerter）的火力挹注下，以135：127逆轉得勝。 上半場，國王三分線手感冰冷，僅21投6中，這

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦