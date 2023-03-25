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NBA／肯納德10顆三分球連創紀錄 灰熊鎖定季後賽門票

中央社／ 綜合外電報導
肯納德轟進10顆三分球創生涯紀錄。 路透社
肯納德轟進10顆三分球創生涯紀錄。 路透社

曼菲斯灰熊今天在主場151比114痛擊休士頓火箭，輕鬆搶下5連勝，戰績提升到46勝27敗，成為全聯盟第5支鎖定季後賽的球隊。先前4支球隊分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、金塊。

灰熊後衛肯納德（Luke Kennard）替補出發三分外線11投10中，全場進帳30分。肯納德單場轟進10記三分球，創下個人生涯新高，並且改寫灰熊隊史紀錄；此外，團隊一共砍進25顆三分球（42投25中）也是創下隊史新高。

灰熊全場有8名球員命中三分球，但最猛者非肯納德莫屬。他賽後表示：「感覺就怎麼投都會進。」

貝恩（Desmond Bane）挹注25分，兩度入選全明星的莫蘭特（Ja Morant）板凳出發也有18分進帳。莫蘭特先前因在夜店亮槍遭聯盟禁賽8場，這是他歸隊的第2場比賽。

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