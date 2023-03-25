NBA／爆粗口批評獨行俠表現 基德：第一節就該被噓
雙星重新合體的獨行俠隊，今日以109：117在主場爆冷輸給東區排名倒數第二的黃蜂隊，不僅引來現場觀眾噓聲，就連總教練基德（Jason Kidd）都忍不住對球隊大爆粗口。
獨行俠隊雖然在前天以兩分差敗給勇士隊，但他們在今天迎回從傷病痊癒的厄文（Kyrie Irving），再加上對手是確定無緣季後賽，且昨日因傷兵問題，板凳上演空城計的黃蜂，看來大有機會中止近期敗多於勝的頹勢。
沒想到，獨行俠不僅在上半場遭到黃蜂壓制，以55：69落後，還在第三節時一度被拉開21分，雖然之後曾把比分縮小至一分差，最後卻仍輸掉比賽，讓厄文復出及唐西奇（Luka Doncic）的準大三元徒勞無功。
對於球隊這樣的表現，滿場達拉斯球迷當然無法接受，並重重地給予這支球隊噓聲。而無法接受的還有總教練基德，對於今天的獨行俠，他這麼說：「我們在第一節就應該被噓，粉絲有權利這麼做，他們付錢進場看更好的比賽，但這到下半場以前都沒有上演。我們不能端出如此內容，尤其是在這種緊要關頭。」此外，基德還忍不住脫口而出：「狗Ｘ，這糟透了。」
基德的憤怒自有原因。在輸掉這場不該輸的比賽後，獨行俠近8場比賽已經吞下6敗，從先前西區前6名，瞬間掉落至連附加賽資格都沒有的第11名，且雙星都在情況下球隊僅獲得3勝7負，這些對以奪冠為目標的獨行俠來說都非常不利。
When asked about the Mavericks' effort level in the first half after giving up 69 points to the Hornets, Jason Kidd described the effort as "dogshit."— Grant Afseth (@GrantAfseth) March 25, 2023
"That was awful. Dogshit. Just understanding the talk before the game of what we're playing for, playoffs or championship, and… pic.twitter.com/gAnM92cMyL
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