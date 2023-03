NBA／爆粗口批評獨行俠表現 基德：第一節就該被噓

雙星重新合體的獨行俠隊,今日以109:117在主場爆冷輸給東區排名倒數第二的黃蜂隊,不僅引來現場觀眾噓聲,就連總教練基德(Jason Kidd)都忍不住對球隊大爆粗口。

獨行俠隊雖然在前天以兩分差敗給勇士隊,但他們在今天迎回從傷病痊癒的厄文(Kyrie Irving),再加上對手是確定無緣季後賽,且昨日因傷兵問題,板凳上演空城計的黃蜂,看來大有機會中止近期敗多於勝的頹勢。

沒想到,獨行俠不僅在上半場遭到黃蜂壓制,以55:69落後,還在第三節時一度被拉開21分,雖然之後曾把比分縮小至一分差,最後卻仍輸掉比賽,讓厄文復出及唐西奇(Luka Doncic)的準大三元徒勞無功。

對於球隊這樣的表現,滿場達拉斯球迷當然無法接受,並重重地給予這支球隊噓聲。而無法接受的還有總教練基德,對於今天的獨行俠,他這麼說:「我們在第一節就應該被噓,粉絲有權利這麼做,他們付錢進場看更好的比賽,但這到下半場以前都沒有上演。我們不能端出如此內容,尤其是在這種緊要關頭。」此外,基德還忍不住脫口而出:「狗X,這糟透了。」

基德的憤怒自有原因。在輸掉這場不該輸的比賽後,獨行俠近8場比賽已經吞下6敗,從先前西區前6名,瞬間掉落至連附加賽資格都沒有的第11名,且雙星都在情況下球隊僅獲得3勝7負,這些對以奪冠為目標的獨行俠來說都非常不利。

When asked about the Mavericks' effort level in the first half after giving up 69 points to the Hornets, Jason Kidd described the effort as "dogshit."



"That was awful. Dogshit. Just understanding the talk before the game of what we're playing for, playoffs or championship, and… pic.twitter.com/gAnM92cMyL